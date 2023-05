Wetenschappelijk bureau CDA noemt nieuwe pensioenwet ‘een ramp’

Binnen het CDA is onrust ontstaan over de nieuwe pensioenwet. Die wordt ‘een ramp’, waarschuwt het wetenschappelijk bureau van de partij. De directeur van het bureau zegt in De Telegraaf dat in het nieuwe stelsel ‘gegokt’ wordt met de pensioenmiljarden.

Maandag en dinsdag behandelt de Eerste Kamer de pensioenwet, die eind vorig jaar werd aangenomen door de Tweede Kamer. Volgens directeur Pieter Jan Dijkman van het wetenschappelijk bureau en medewerker Arjen Siegmann moeten de CDA-senatoren tegen de megawet stemmen. Siegmann: “Het nieuwe pensioenstelsel staat zó haaks op alles waar wij als partij voor staan.”

Siegmann vergelijkt de wet met mislukte hervormingen uit het verleden, zoals het leenstelsel voor studenten en de invoering van de kinderopvangtoeslag. Volgens de twee is de pensioenwet zo complex, dat de Eerste Kamer nauwelijks kan inschatten hoe die in de toekomst zal uitwerken.

CDA stemt waarschijnlijk ondanks kritiek toch voor

Desondanks is het onwaarschijnlijk dat het CDA zich in de senaat tegen de pensioenwet zal keren. Eerste Kamerlid Ria Oomen was vooraf niet geïnformeerd over het interview van haar partijgenoten, maar laat aan De Telegraaf weten dat haar fractie met een ‘positieve grondhouding’ het debat in gaat. “Natuurlijk zijn er nog vragen en opmerkingen, maar daar komen we zeker uit.”

Pijnlijk voor het CDA is dat de wetenschappers met hun verhaal aansluiten bij kritiek van oud-CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en 50Plus-senator Martin van Rooijen (ooit CDA). Siegmann: “Iedereen wijst op deze risico’s.”

De pensioenwet lijkt desondanks op ruime steun te kunnen rekenen in de Eerste Kamer, waar de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen meerderheid heeft. In de Tweede Kamer werden PvdA, GroenLinks en SGP met enkele toezeggingen, overgehaald om voor de wet te stemmen.

Urenlange monoloog om de stemming uit te stellen

50Plus-senator Van Rooijen heeft al aangekondigd om tijdens het Kamerdebat urenlang te zullen spreken, in de hoop de wetsbehandeling te vertragen. Om de wet door de Eerste Kamer in huidige samenstelling te krijgen, moet er op 30 mei gestemd worden. BBB, de grote winnaar van de recente provinciale statenverkiezingen, riep vorige week tevergeefs op om de behandeling en stemming uit te stellen.

Het idee van de nieuwe pensioenwet is dat iedere Nederlander een eigen ‘pensioenpotje’ krijgt. Daarbij is er minder zekerheid over het te ontvangen pensioen. Bij goede beleggingsresultaten stijgt de uitkering sneller, bij slechte resultaten daalt het pensioen.

