Werk levert meer op, belasting gaat omlaag. Wat verandert er verder in 2020?

Komend jaar moeten vooral de middeninkomens erop vooruit gaan, vindt het kabinet. Belastingen gaan omlaag. Wat verandert er nog meer in 2020? Opvallend is vooral dat roken fors duurder wordt.

WERK EN INKOMEN

→ Het kabinet wil dat werken meer loont. De bedoeling was om in 2021 een belastingstelsel met twee schijven in te voeren, maar dat gebeurt dit jaar al. Dit betekent dat over de eerste 68.500 euro van het inkomen 37,35 procent belasting moet worden betaald. Het inkomen daarboven wordt voortaan voor 49,5 procent belast (dat was 51,75). Vooral de midden- en hogere inkomens profiteren hiervan.

→ In 2020 stijgt zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting, waardoor er minder belasting hoeft te worden betaald over het inkomen. Minister Koolmees (sociale zaken) voorziet dat mensen met een modaal inkomen er 2 procent op vooruitgaan. Dit staat los van eventuele salarisverhogingen via de cao.

→ Voor wie een inkomen heeft boven 68.507 euro, gaat de hypotheekrenteafrek omlaag van 49 naar 46 procent.

→ Om iets te doen aan armoede in Caribisch Nederland stijgt de kinderbijslag van ruim 60 naar ruim 80 dollar per kind. Het minimumloon wordt verhoogd met 6,2 procent op Bonaire, 5,3 op Saba, en 2,7 op Sint Eustatius. Arme ouderen kunnen bovendien een aanvulling op de Caribische variant van de AOW krijgen.

GEZIN EN RELATIE

→ De vergoedingen voor kinderopvang gaan omhoog. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt 8,17 euro, voor buitenschoolse opvang 7,02 euro en voor gastouderopvang wordt het maximumbedrag per uur 6,27 euro. Er was veel te doen om deze toeslagen dit jaar. De Belastingdienst dupeerde honderden, mogelijk duizenden gezinnen door ze jarenlang grote bedragen te laten terugbetalen. De eerste paar honderd van hen kregen voor de Kerst alsnog hun toeslag en een compensatie.

→ De toelage voor ouders met een laag inkomen, het kindgebonden budget, stijgt volgend jaar voor een flinke groep mensen. Ongeveer 320.000 gezinnen krijgen er gemiddeld 1000 euro per jaar bij. Daarnaast krijgen 300.000 gezinnen die er voorheen geen recht op hadden een toeslag van gemiddeld 600 euro per jaar.

→ De partneralimentatie wordt bekort. Voortaan heeft de minst- of nietsverdienende partner er vijf jaar recht op na een scheiding, in plaats van twaalf jaar. Duurde het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan tien jaar, dan is er recht op alimentatie voor de helft van de duur van het samenzijn. Er zijn uitzonderingen: voor huwelijken die langer duurden dan vijftien jaar of voor wanneer er kinderen onder de twaalf jaar zijn. Het alimentatierecht vervalt als de ontvangende partner AOW krijgt.

Overigens wordt partneralimentatie pas betaald als er na de kinderalimentatie nog geld overblijft. Dan gaat het vaak om inkomens van boven de 55.000 bruto. Ook weigeren veel exen de partneralimentatie te betalen.

→ Vanaf 1 juli kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby bovenop het volledig betaalde verlof van vijf dagen nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Zij ontvangen dan 70 procent van hun salaris.

JUSTITIE

→ Mocht iemand uit wraak seksueel getint beeldmateriaal willen versturen (bijvoorbeeld omdat de ex geen alimentatie wil betalen), dan opgepast: er komt een straf van maximaal twee jaar cel op het verspreiden van wraakporno.

→ De maximale straf voor gevaarlijk rijden gaat van twee maanden celstraf naar zes maanden. Dat geldt ook als er geen letsel of schade is. Voor zeer gevaarlijk rijgedrag, waarbij meer dan één overtreding wordt gemaakt, geldt vanaf 1 januari een maximumstraf van twee jaar cel. Als een chauffeur hierbij een ongeluk veroorzaakt, dan kan hij of zij tot zes jaar gevangenisstraf krijgen. Ook de maximumstraffen voor rijden onder invloed, doorrijden na een ongeluk en rijden zonder (geldig) rijbewijs gaan omhoog, van drie maanden gevangenisstraf naar een jaar.

ZORG EN GEZONDHEID

→ Verplichte behandeling van mensen met een psychische aandoening kan dit jaar ook bij hen thuis. Voorheen kon iets als de gedwongen inname van medicijnen alleen na opname in een instelling.

→ Patiënten die drie aaneengesloten dagen behandeling in een ziekenhuis nodig hebben, kunnen aanspraak maken op maximaal 75 euro logeervergoeding per nacht voor een verblijf in de buurt. Voorheen werd alleen de reis naar en van het ziekenhuis vergoed.

→ Een duur geneesmiddel voor de spierziekte SMA, Spinraza, zit vanaf nu in het basispakket voor álle patiënten, niet alleen voor kinderen onder tien jaar. De komende zeven jaar onderzoekt het UMC in Utrecht of ook tieners en volwassenen baat hebben bij het geneesmiddel, dat de afbraak van spiermassa tegengaat.

→ De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt met 60 euro naar 1248 euro, en voor partners met 84 euro naar 2388 euro per jaar.

→ Hulp bij stoppen met roken wordt gratis. Wie via de basisverzekering persoonlijke coaching of een groepstraining volgt, hoeft daarvoor het eigen risico niet meer aan te spreken. De accijns op sigaretten gaat omhoog. Een pakje van twintig stuks wordt vanaf 1 januari 14 cent duurder, op 1 april komt daar nog een euro bovenop. De prijs van een pakje loopt op naar 10 euro in 2023.

→ Rond 100.000 diabetespatiënten die afhankelijk zijn van intensieve insulinetherapie kunnen via het basispakket een speciale sensor krijgen. Na plaatsing op de huid meet het apparaatje de bloedsuikerspiegel. Nu is daarvoor nog minstens vier keer een prik in de vinger voor nodig.

VERKEER

→ De maximumsnelheid overdag gaat op snelwegen terug naar 100 kilometer per uur. Tussen 12 en 16 maart worden de borden langs de snelwegen vervangen. Als dat door weersomstandigheden niet lukt, gebeurt het tussen 26 en 30 maart. Het kabinet besloot tot die maatregel om de stikstofuitstoot terug te brengen. ’s Nachts blijft, op wegen waar dat nu al kan, de snelheidslimiet 130.

→ Voorheen konden gemeenten op eigen houtje een milieuzones instellen voor een bepaald type auto, dit jaar komen er regels- en verkeersborden voor heel Nederland. Gemeenten kunnen per 1 januari een groene of gele zone invoeren. In de nieuwe regeling wordt de uitstoot van dieselauto’s uitgedrukt in emissieklassen. Hoe hoger de klasse, hoe schoner. Auto’s van klasse 3 of hoger mogen de gele milieuzone in, vanaf klasse 4 mogen auto’s de groene zone in.

→ Eigenaren van een oudere of vervuilende dieselauto betalen vanaf 1 januari 2020 een toeslag van 15 procent op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting).

→ Vanaf 1 januari wordt het makkelijker voor werkgevers en werknemers om een fiets van de zaak te nemen. Werknemers en ondernemers zoals zzp’ers, mogen de (elektrische) fiets ook gebruiken voor privéritten. De werkgever betaalt de fiets en vaak ook het onderhoud. De werknemer krijgt een bijtelling op het salaris: 7 procent van de waarde van de fiets. Dat komt neer op enkele euro’s per maand.

→ Het wordt wat duurder om een elektrische auto van de zaak te rijden. De bijtelling gaat van 4 naar 8 procent voor auto’s met een cataloguswaarde tot 45.000 euro. Voor auto’s boven de 45.000 euro wordt de bijtelling 22 procent, zoals die nu is voor auto’s tot 50.000 euro. Tot 2026 gaat de bijtelling stapsgewijs omhoog naar 22 procent. Tot 2025 betalen eigenaren van een elektrische auto geen motorrijtuigenbelasting.

WAT VERANDERT ER NÍET

→ De AOW-leeftijd blijft in 2020 66 jaar en 4 maanden. Het eigen risico in de zorg staat net als de afgelopen jaren op 385 euro.

EN DAN NOG DIT

→ Ook al wordt er sinds 1996 geen jongen meer verplicht opgeroepen voor het leger, toch treedt Nederland toe tot het selecte groepje landen met militaire dienstplicht voor vrouwen. Meiden die komend jaar 17 worden, krijgen hierover een brief. De overheid doet dit uit het oogpunt van gelijke behandeling. Andere landen met dienstplicht voor vrouwen zijn onder meer Israël, Bolivia, Tsjaad, Eritrea en Noord-Korea, maar vrouwen vervullen daar zelden harde gevechtstaken. Noorwegen kent als enig ander Navo-lid een dienstplicht voor vrouwen, sinds 2015.

→ De prijs van digitale boeken, kranten en tijdschriften kan omlaag. Ze vallen voortaan net als de papieren variant onder het lage btw-tarief van 9 procent.

→ Komend jaar begint de warme sanering van de varkenshouderij. Boeren die willen, kunnen stoppen. Het kabinet heeft gezegd dat er geen gedwongen sanering zal plaatsvinden. Het maakt 190 miljoen euro vrij voor de stopregeling en 180 miljoen voor verduurzaming van varkensstallen. Daarnaast is er 60 miljoen euro gereserveerd voor varkensboeren die willen innoveren.

