Welke lijsttrekker heeft het meest te verliezen? Het politieke speelveld is spannender dan het in jaren geweest is

Bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn onder de lijsttrekkers veel nieuwe gezichten. Wie heeft er het meest te verliezen?

Het speelveld is spannender dan het in jaren is geweest. Nu steeds meer lijsttrekkers voor de komende Kamerverkiezingen bekend zijn, wordt duidelijk dat er veel nieuwe gezichten aantreden. Voor de een staat er meer op het spel dan voor de ander.

De VVD

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz moet de grootste schoenen vullen. Onder leiding van Mark Rutte boekte de VVD de ene na de andere verkiezingsoverwinning, waarna de liberalen de premier konden leveren. Wat zij voor haar partij te verliezen heeft, is dus niets minder dat het premierschap.

Tegenkandidaten hadden tot zondag om zich te melden, maar niemand stak zijn vinger op. Het vertrouwen in Yesilgöz lijkt dus groot, en of het haar lukt opnieuw de grootste te worden zal mede afhangen van of het de VVD lukt deze verkiezingen te doen draaien om migratie, veiligheid en criminaliteit. Dat zijn de thema's waarop Yesilgöz zich kan profileren en al jaren profileert.

PVV

Het zijn ook de thema's waarop PVV-lijsttrekker Geert Wilders kiezers trekt. Hij heeft echter last van concurrentie op rechts, namelijk van Ja21 en Belang van Nederland. Ook Caroline van der Plas van de BBB snoept stemmers van hem af.

D66

Drie andere (beoogde) lijsttrekkers zullen het juist over een heel andere thema willen hebben, namelijk klimaat en duurzaamheid. Voormalig klimaatminister Rob Jetten trekt de kar bij D66, dat zetels lijkt te gaan verliezen. Het vorige verkiezingsresultaat was verbluffend, toenmalig lijsttrekker Sigrid Kaag stond op de verkiezingsavond dansend op de tafel. De kans dat ook Jetten straks zo’n feestje kan vieren lijkt klein.

GroenLinks-PvdA

Zijn grootste uitdager zal Frans Timmermans zijn, die zo goed als zeker de partij gaat leiden bij GroenLinks-PvdA. De succesvolle Eurocommissaris neemt een flinke duik in het diepe door terug te keren naar Nederland en lijsttrekker te worden van de linkse samenwerking.

De valkuilen lijken legio: er kan bonje ontstaan tussen de PvdA- en GroenLinks-aanhang, hij kan roemloos ten onder gaan in debatten met lijsttrekkers die de afgelopen jaren het Haagse spel gespeeld hebben, in plaats van het Brusselse. Maar voor Timmermans kan de triomf ook gigantisch zijn. Wat als het hem lukt om premier te worden? Dan levert links die voor het eerst weer sinds PvdA’er Wim Kok in 2002 het stokje overdroeg aan Jan- Peter Balkenende (CDA).

CDA

Voor beoogd CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal is het premierschap geen serieuze wens. Zijn partij staat er beroerd voor en zou in november zomaar het slechtste verkiezingsresultaat ooit kunnen gaan halen. Binnen de partij zal echter niemand dat hem persoonlijk aanrekenen. De keuze voor hem lijkt er een te zijn voor de lange termijn.

BBB

En dan is er nog Caroline van der Plas. Haar BoerBurgerBeweging (BBB) heeft nu één zetel in de Tweede Kamer en het moet gek lopen wil zij niet een enorme winst gaan boeken. Maar vanwege de overmacht waarmee de BBB de Provinciale Staten in is gekomen, zit Van der Plas in de gekke situatie dat zelfs een enorme verkiezingswinst kan gaan leiden tot teleurstelling. Ze heeft aangekondigd met een premierskandidaat te komen, wat erop duidt dat Van der Plas erop rekent de grootste te worden.

Omtzigt?

Alsof dit krachtenveld nog niet spannend genoeg is, hangt deelname van Pieter Omtzigt ook nog boven de markt. Hij heeft gezegd aan het einde van de zomer met duidelijkheid te komen. Komt hij met een eigen partij, dan zullen vooral Van der Plas van de BBB, Bontenbal van het CDA en Wilders van de PVV daar met ingehouden adem naar kijken. Zij hebben het meest te verliezen bij de populariteit van Omtzigt.

