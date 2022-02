Welke coronaregels gelden nog? De versoepelingen van vandaag op een rij

• De meest ingrijpende versoepeling is het loslaten van het coronabewijs als toegangsmiddel voor bepaalde locaties. Dat betekent bijvoorbeeld dat je in cafés en restaurants geen coronacheck-app meer hoeft te laten zien. Hiermee komt het 3G-beleid te vervallen, in ieder geval voor de komende periode. Het kan zijn dat het kabinet op enig moment teruggrijpt naar het coronabewijs, mocht er een nieuwe, gevaarlijke mutatie van het coronavirus opduiken.

• In plaats van 3G komt er 1G: bij grotere evenementen die binnen worden gehouden, met meer dan vijfhonderd bezoekers en waar er geen vaste zitplaatsen zijn, moet iedereen zich laten testen voor toegang. Ook gevaccineerden. Denk aan concerten, festivals en nachtclubs.

• De beperkte openingstijden veranderen in normale openingstijden. Dat is goed nieuws voor de horeca, de culturele sector en het nachtleven.

• De regel om anderhalve meter afstand te houden tot elkaar vervalt overal.

• Op scholen, in de horeca, in culturele instellingen en in winkels geldt niet langer de plicht om een mondkapje te dragen. Die verplichting blijft wel bestaan in het openbaar vervoer en op luchthavens.

• De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland vervalt. Wel blijven er inreisbeperkingen bestaan voor mensen die naar het buitenland reizen. Welke dat zijn, verschilt per land.

• Vooralsnog blijft het advies om maximaal de helft van de werktijd op kantoor te zijn. Of dat kan worden versoepeld, bepaalt het kabinet halverwege maart. Dan besluit zorgminister Ernst Kuipers ook of de nog geldende beperkingen (1G voor grote binnen-evenementen en mondkapjes in het ov) kunnen worden opgeheven.

Nederland gaat weer open: is dit ook het definitieve afscheid van de lockdown?

Nadat eerder in de zomer van 2021 Nederland open ging, volgt een tweede poging om het vanaf nu anders te doen en voorgoed af te rekenen met lockdowns. Hoe zijn de kansen dat het ditmaal wel lukt?

Ook in het gebedshuis straks geen coronaregels meer. ‘Dit kan een toestroom veroorzaken’

Ook in kerken en moskeeën worden de coronaregels versoepeld. Maar, blijf aandacht houden voor de kwetsbaren en neem nog steeds een eigen gebedskleedje mee, adviseren koepelorganisaties.