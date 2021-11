Weer op afstand, een lockdown, of een 2G-bewijs? Het kabinet wikt over nieuwe coronaregels

De regering zal aan ene kant willen voorkomen dat er meer tweedeling ontstaat tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Aan de andere kant wil niemand in Den Haag terug naar de tijd van lockdowns en volledige scholensluiting.

Nog meer dan tijdens eerdere golven moet Den Haag rekening houden met de inschatting of mensen zich wel aan nieuwe beperkingen zullen houden. Aan de drukte op de weg was deze week al zichtbaar dat Nederland een beetje klaar is met herhaalde adviezen, zoals het advies om meer thuis te werken van vorige week. Het kabinet zal daarom veel nadruk leggen op strengere en betere handhaving van de huidige coronaregels.

De instrumentenkist waarover het kabinet beschikt is maar al te bekend. Relatief nieuw is de coronapas, oude bekenden zijn de anderhalvemetermaatregel, het mondkapje en het vaccin. De boosterprik, waarover deze dagen druk wordt gepraat, is geen geschikt instrument om de huidige golf aan besmettingen snel de kop in te drukken. De extra bescherming is wel nuttig voor bepaalde kwetsbare groepen. Een idee is ook om de mensen die zijn ingeënt met Janssen of AstraZeneca een oppepper te geven. Waarschijnlijk zal een Kamermeerderheid van coronaminister De Jonge eisen dat hij meer haast maakt met de boosters. Maar dat zal geen oplossing zijn voor het probleem dat op dit moment relatief veel ongevaccineerden in de ziekenhuizen belanden.

QR-codes in het onderwijs en op de werkvloer

Uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar het onderwijs en/of de werkvloer is in de ogen van het kabinet een serieuze optie. Alles beter dan de scholen weer op slot doen, vinden ook de meeste politieke partijen. Maar deze uitbreiding is niet meteen in te voeren en laat de besmettingcijfers dus niet meten dalen. De benodigde aanpassing van de wetgeving duurt enkele weken.

Politiek omstredener is de inzet van ‘2G’, maatregelen waarbij een negatieve test niet langer geldt voor de coronapas, alleen een inenting of genezenverklaring. Ideeën die in Den Haag circuleren zijn bijvoorbeeld een ‘2G-coronapas’ voor gelegenheden waar mensen staan en rondlopen, zoals cafés of stadions, in combinatie met de ‘gewone’ coronatoegangspas voor bijeenkomsten waar mensen vaste stoelen hebben, zoals theaters. Andere opties zijn alleen strengere eisen stellen in regio’s waar de besmettingen het hoogst zijn, bijvoorbeeld voor (niet-essentiële) winkels en recreatie.

Virologen bepleiten vooral hard ingrijpen, veel sneller dan nu gebeurt. In Limburg dreigt code zwart op de intensive care-afdelingen, het kabinet moet niet dezelfde fout maken als vorige herfst, is hun argument. Werkgevers eisen op hun beurt dat het kabinet meer doet om een nieuwe lockdown te voorkomen. VNO-NCW en MKB-Nederland willen bijvoorbeeld meer inspanning zien om bepaalde groepen ongevaccineerden te bereiken. Uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer zien zij daarentegen helemaal niet zitten. Ook vrezen ze nieuwe schade voor ondernemers, nu annuleringen in de lucht hangen. Over nieuwe compensatie wordt al gesproken met het kabinet. De organisatoren van grote festivals en evenementen en de KNVB hopen dat het kabinet niet terugvalt op het verbieden van evenementen. Volgens hen vinden de meeste besmettingen thuis en op de werkvloer plaats, en hebben de Fieldlab-experimenten laten zien dat grote groepen mensen veilig kunnen samenkomen.

Overleggen met burgemeesters

Laverend tussen al deze belangen moet het kabinet voor de persconferentie van vrijdag een keus maken. Gesteund door, maar niet louter koersend op het OMT-advies van woensdag. Daarin staan mogelijk zaken als vervroegde horecasluiting en een verbod op evenementen. Donderdag zijn er nog verschillende corona-overleggen, onder meer met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Hun rol is meer dan ooit van belang, als de nadruk komt te liggen op handhaving en het afkondigen van regionale beperkingen.

Lees ook:

Twee virologen zien het coronabeleid zijn doel weer missen. De oplossing? ‘De botte bijl van de lockdown’

De besmettingscijfers die dagelijks binnenkomen wijzen volgens deskundigen steeds meer in een richting die niemand wil: een lockdown. ‘We moeten nadenken over waarom we altijd achter de feiten aan lopen.’