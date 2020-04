Weer keren CDA-prominenten zich tegen samenwerking met Forum voor Democratie

Met uitroeptekens, ferm taalgebruik en flink wat verontwaardiging laat een nieuwe groep prominente CDA’ers weten het absoluut niet eens te zijn met de aanstaande Brabantse samenwerking tussen CDA en Forum voor Democratie. ‘Onthoud beste partijgenoten: de eerste stap op een hellend vlak is vaak de fatale stap! Dit mogen we als CDA niet laten gebeuren’, schrijven oud-gedeputeerden Paul Rüpp en Roel Augusteijn in een brief. Oud-ministers Ernst Hirsch Ballin en Hanja Maij-Weggen en twaalf andere CDA-mastodonten ondertekenden de brief.

De CDA’ers menen dat zij en andere leden door het Brabantse partijbestuur als ‘een stel kleuters en naïevelingen worden gezien’. Afgelopen weekend zette dat bestuur een peiling uit vanwege de aanzwellende kritiek op de omstreden samenwerking met FvD. Maar met vijf sturende vragen liet de peiling leden onvoldoende ruimte om hun mening te geven over deze samenwerking, vinden de briefschrijvers. ‘Inhoudelijk kunnen ze niets beoordelen.’

Alweer anderhalve maand terug kwam er witte rook uit het Brabantse provinciehuis: CDA, VVD en Forum voor Democratie maakten bekend met elkaar in zee te willen. Hun coalitie wordt aangevuld met eenmansfractie Lokaal Brabant. Maar of de afspraken en handelswijze van het nog te installeren college van Brabantse gedeputeerden overeenkomen met de blauwdruk van het CDA, is volgens de prominenten de vraag.

Druk van Brabantse boeren

Zelf hebben ze er een hard hoofd in. ‘Immers door nu in een coalitie te stappen met FvD legitimeren we de opvattingen van haar leider die de weg volledig kwijt is’, schrijven ze. Wees niet uit op kortetermijngewin, uit opportunisme voor het boerenbelang, waarschuwen ze het Brabantse partijbestuur. ‘Het avontuur dat we aangaan kan alleen maar desastreus aflopen en holt de provincie van binnenuit volledig uit.’

Nog geen half jaar geleden was het de druk van de Brabantse boeren die de coalitie deed sneuvelen. Boeren waren het niet eens met de strenge stikstofmaatregelen, CDA zwichtte, stapte uit de coalitie en beloofde bij monde van fractievoorzitter Ankie de Hoon te zullen ‘blijven strijden voor de boeren’. Krap een maand of twee later begon CDA’s geflirt met Forum voor Democratie. Oud-Kamerleden als Ad Koppejan en Kathleen Ferrier – in 2010 ook al fel tegenstander van de samenwerking met PVV – keerden zich toen direct tegen eventuele samenwerking met FvD.

