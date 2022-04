Wéér doorkruist een rechter stikstofplannen van het kabinet, en dat kan verstrekkende gevolgen hebben

Wéér doorkruist een rechter stikstofplannen van het kabinet. Met het afkeuren van de 100 kilometer op de snelweg als maatregel om de uitstoot te reduceren, zet een rechter opnieuw een gevoelige streep door de rekening. De stikstofcrisis begon bijna drie jaar geleden toen de Raad van State juridisch wensdenkbeleid van de overheid door de shredder haalde. Moet het kabinet terug naar start?

De uitspraak van de rechtbank in Haarlem heeft mogelijk zeer verstrekkende gevolgen. Volgens de rechter is de natuurvergunning voor 163 woningen bij Egmond aan den Hoef onterecht uitgegeven op basis van de 100 km-maatregel. Maar de uitspraak zet volgens juristen ook meteen de al uitgegeven vergunningen voor 33.000 woningen onder druk. Opnieuw dreigt de vergunningverlening én de woningbouw piepend en knarsend tot stilstand te komen, terwijl het kabinet Rutte III bij de verlaging van de maximumsnelheid nog had benadrukt dat deze ‘grote opoffering’ economische stilstand zou voorkomen.

Tot nu toe zijn er weinig stikstofmaatregelen doorgevoerd

De ‘stikstofruimte’ die de snelheidsverlaging opleverde, werd ondergebracht in een ‘stikstofbank’. Door aanspraak te maken op de uitgespaarde uitstootrechten in die bank, konden provincies woningen bouwen en kwam er ruimte voor enkele snelwegverbredingen. Ook die plannen staan voorlopig op losse schroeven.

De uitspraak van de Noord-Hollandse rechter toont andermaal hoe weinig concrete stikstofmaatregelen er tot nu toe zijn doorgevoerd. Rutte III verlaagde de maximumsnelheid en wilde koeien op eiwitarm veevoer zetten, maar die laatste maatregel strandde al snel, toen die niet het beoogde resultaat bleek op te leveren. Ook kwam er een subsidieregeling voor varkensboeren die vrijwillig willen stoppen, maar de intekening daarop viel tegen.

Daarbovenop regende het de afgelopen jaren tegenvallers. Bedrijven als Schiphol en de Brabantse Amercentrale, moesten ineens wél een natuurvergunning aanvragen. En zo kwamen ze er achter dat ze veel te veel stikstof uitstoten en hun manier van werken drastisch moeten veranderen, of inkrimpen.

Veehouders gedwongen uitkopen

Uit vrees voor meer juridisch onheil zetten de provincies Flevoland en Overijssel onlangs het verhandelen van stikstofrechten stil. Bedrijven die stikstof willen uitstoten, kunnen volgens de regels van de overheid de rechten kopen van andere bedrijven die stoppen of inkrimpen. De Raad van State oordeelde eerder al dat de onderbouwing van dit ‘extern salderen’ rammelt. De provincies durven daarom niet door te gaan met salderen, om een nieuwe juridische oorwassing te voorkomen.

Met de uitspraak over Egmond zijn gemeenten en provincies terug bij af. Er is geen uitstootruimte meer in de stikstofbank, waarop zij aanspraak kunnen maken om te bouwen of andere economische activiteiten te ontplooien. Provincies zullen zelf bedrijven moeten uitkopen of de natuur dermate herstellen, dat er weer iets mogelijk wordt.

Minister Christianne van der Wal voor natuur en stikstof schreef begin deze maand in haar langverwachte ‘hoofdlijnenbrief’ over stikstof al dat de maximum snelheid uit de stikstofbank was gehaald. Daarin benoemde zij ook de enige oplossing voor het stikstofprobleem die zeker zal werken: in de kwetsbare natuur “zal binnen afzienbare termijn een flinke vermindering van de stikstofdepositie gerealiseerd moeten worden (...) De staat van de natuur is immers bepalend voor de mate waarin nieuwe activiteiten ontplooid kunnen worden”. Als dat niet gebeurt, schrijft zij ook, komen “instrumenten voor toestemmingsverlening steeds verder onder druk te staan.”

In haar brief noemde ze ook al enkele middelen om de stikstofbank aan te vullen en de vergunningverlening weer uit het slop te halen: walstroom voor schepen en een regeling voor provincies om veehouderijen uit te kopen. Daarnaast wil het kabinet zelf ook veehouders nabij natuurgebieden versneld gaan uitkopen, zo nodig gedwongen.

