Weer aanpassing regels na maatschappelijke druk: kabinet wil maximaal dertig personen in de kerk

Alweer moet het kabinet de coronaregels bijstellen. Dit keer gaat het om de uitzonderingspositie van kerken. Minister Ferd Grapperhaus (justitie, CDA) sprak maandag met de kerken af dat zij slechts dertig bezoekers ontvangen en niet meer zingen. Het is een vervolg op de ophef over de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst die zondag drie keer een dienst organiseerde met zeshonderd bezoekers.

Het is al de tweede keer binnen een week dat het kabinet de coronaregels onder maatschappelijke druk aanpast. Acht dagen geleden vond Rutte het nog niet nodig om op te roepen tot het dragen van mondkapjes in winkels en openbare gebouwen. Twee dagen later kwam het er toch van. Nu trekt het kabinet de teugels aan bij het bezoek aan kerken. Eerder dit jaar ging het kabinet pas na een fel maatschappelijk debat akkoord met sluiting van scholen.

Spagaat

Nog meer dan in het begin van de coronacrisis zit het kabinet in een spagaat. Enerzijds moeten maatregelen gelden voor iedereen en tegelijkertijd zoekt het kabinet naar mogelijkheden voor uitzonderingen. Zo vindt Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van regeringspartij ChristenUnie, dat de afspraak die Grapperhaus maakte ‘geen recht doet aan de manier waarop het overgrote deel van de kerken zich verantwoordelijk heeft getoond’. Wat er in Staphorst gebeurde vindt hij niet goed, maar hij wil wel ‘ruimte voor lokaal maatwerk’.

Op de agenda van minister Grapperhaus stond al een overleg later deze week met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en twee joodse gemeenschappen. Dat werd vervroegd door de commotie over de kerkdiensten in Staphorst. Maandagochtend werd afgesproken het aantal bezoekers drastisch in te perken. “Iedereen brengt offers. Kerkelijke organisaties zien dat ook in”, zei de minister.

Het kerkbezoek in Staphorst met honderden mensen staat in schril contrast met andere gemeenten en parochies die vanwege het gevaar van besmetting met corona in kleine kring bijeenkomen of diensten online organiseren. Het is ook anders dan bij een aantal moskeeën die de deuren (gedeeltelijk) sluiten.

Op zijn persconferentie een week geleden maakte premier Mark Rutte bekend dat voor binnenruimtes een maximum aantal bezoekers geldt van dertig. Hij maakte uitzonderingen voor betogingen en vergaderingen om de democratie te laten functioneren. Ook het belijden van godsdienst of levensovertuiging viel onder de uitzondering. Rutte lichtte toe: “We zitten met de ingewikkelde situatie in de Grondwet dat wij niet de vrijheid van godsdienst kunnen inperken. Er is intensief contact tussen de kerken en Ferd Grapperhaus.”

Afdwingen kan niet

In maart vielen de kerken wel onder de richtlijn om met niet meer dan honderd (en later dertig) mensen samen te komen. Wettelijk zijn ze niet verplicht zich daaraan te houden. De afspraken van maandag zijn ook niet af te dwingen, maar Grapperhaus gaat ervan uit dat alle kerken zich schikken en zich beperken tot dertig mensen en niet meer zingen.

Door de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werd de afgelopen dagen al afwijzend gereageerd op de kerkelijke bijeenkomsten in Staphorst. “Zeer slecht voorbeeld”, verklaarde CDA-Kamerlid Chris van Dam. “Het recht op godsdienstvrijheid ontslaat je niet van de plicht om daar gepast en veilig mee om te gaan.” Ook Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, meent dat kerken hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Een heel ander geluid komt van de SGP. De bezoekers van de kerk in Staphorst horen bij de achterban van deze partij die met drie zetels in de Tweede Kamer zit. Fractievoorzitter Kees van der Staaij wijst erop dat de kerk slechts voor een kwart vol zat en dat anderhalve meter afstand werd gehouden. “De diensten hebben een sober karakter”. Er was geen koffie.

Bij de SGP vragen zij zich af waarom burgemeesters voor theaters, die zich houden aan de coronaregels, wel een uitzondering kunnen maken en voor kerken niet. Fractievoorzitter Kees van der Staaij is ‘geschrokken’ van de nieuwe afspraak tussen Grapperhaus en de kerken. “Dit gaat wel erg ver”. Net als de ChristenUnie wil hij meer mogelijkheden. “Ik heb het gevoel dat de koers hier meer wordt bepaald door commotie dan door rijp beraad.”

