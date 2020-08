‘Weddinggate’ levert Grapperhaus een forse deuk in zijn imago op

Minister Grapperhaus komt er vanaf met een flinke uitbrander van de ministerraad en een excuus. Op foto’s van de bruiloft afgelopen weekend van de CDA-minister, die onder meer via Twitter verspreid werden, was duidelijk te zien dat gasten niet op anderhalve meter bleven. Het voorval doet het gezag van de CDA-minister van justitie geen goed.

Premier Rutte staat nog achter zijn minister. “Geloofwaardigheid is voor mij ook dat je onder ogen ziet dat er iets niet goed is gegaan.” Rutte vindt niet dat hiermee de anderhalvemeterregel op de schop kan. “Er is geen alternatief, ik kan het niet genoeg benadrukken”, aldus Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

In Ierland vertrokken recentelijk politici omdat ze zich niet aan de zelf uitgevaardigde coronaregels hielden. De Ierse eurocommissaris en de minister van landbouw stapten op omdat ze een diner met 80 gasten hadden bijgewoond.

Ik kan me niet voorstellen dat #grapperhaus de regels even vergeten was op z'n bruiloft. Het lijkt me dat ie hier zelfs vooraf al over na heeft gedacht. Toch? Wat zou z'n afweging geweest zijn? Je trouwt maar 1 keer of zoiets? pic.twitter.com/7mfQ3nMIY2 — 𝙍𝙤𝙤𝙨 𝙑𝙤𝙣𝙠 (@roosvonk) 27 augustus 2020

‘Aso's’ die thuis feesten geven

Grapperhaus hertrouwde afgelopen weekend met Elsevier-columniste Liesbeth Wytzes, in kleine kring, juist om rekening te kunnen houden met de afstandsregels en overige coronavoorschriften zoals niet dansen op feesten.

Dat dit niet altijd is gelukt, spijt de minister zeer. Zijn spijtbetuiging kwam alleen pas nadat hij eerst had verklaard dat de regels ‘voortdurend’ in de gaten waren gehouden. Ook staatssecretaris van justitie Ankie Broekers-Knol, die het huwelijk voltrok, zei aanvankelijk dat alles volgens de regels was verlopen. “En ik kan het weten, want ik was erbij”, zei ze. Vrijdagochtend sloot ook zij zich aan bij de spijtbetuiging.

Voor Grapperhaus levert het incident een forse deuk op in zijn imago van een minister die strenge handhaving hoog in het vaandel heeft. De CDA’er ging tijdens de coronacrisis met boa’s op pad om picknickende mensen op de anderhalve meter te wijzen. Hij haalde uit naar ‘aso’s’ die thuis feesten geven. De vaak forse coronaboetes die zijn uitgedeeld, leiden tot protesten vanuit de samenleving. Advocaten riepen mensen op te protesteren bij de rechter.

De horecabranche hoopt dat de minister daarom nu meer begrip heeft voor hun situatie en die van hun gasten. Grapperhaus verweerde zich door op te merken dat “hij echt zijn best had gedaan zich aan de regels te houden”. De minister heeft een bedrag overgemaakt aan het Rode Kruis. Hij krijgt niet alsnog een boete.

Lees ook:

Ferd Grapperhaus: ‘Ik kan erg heftig reageren op dingen’

Ferd Grapperhaus (Amsterdam, 1959) was jarenlang advocaat. Sinds 26 oktober 2017 is hij minister van justitie en veiligheid in het kabinet-Rutte III voor het CDA. Lees hier het Tien Geboden-interview dat Arjan Visser met hem had.