We zouden overal met de gaswinning zijn gestopt. Maar in Nederland kon dat niet

Als het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2017 het Openbaar Ministerie opdracht geeft om een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de Nam – wegens het berokkenen van schade aan huizen – is voor Shell-topman Ben van Beurden ‘de maat vol.’ “We moesten van de overheid gas winnen, maar als we dat deden konden we strafrechtelijk vervolgd worden. Dat kon niet. Het moest dus anders. Als het niet anders zou gaan, dan mocht de overheid de Nam houden van mij”, zei Van Beurden donderdag tijdens zijn verhoor door de enquêtecommissie.

Dertien maanden later komt er een oplossing uit de bus. De staat wordt verantwoordelijk voor de gaswinning en de Nam, dochter van Shell en Esso, krijgt een winningsplicht. Het bedrijf is dan niet meer strafrechtelijk aansprakelijk. Shell en Esso krijgen ook een groter percentage van de gasopbrengsten. Dat wilden de ‘olies’ omdat de gaswinning voor de Nam verlieslatend dreigde te worden. Besloten wordt ook dat de gaswinning in 2030 stopt.

Net als Rolf de Jong, directeur van Esso Nederland in een eerder verhoor zei, zei Van Beurden dat Shell in de situatie die in 2017 was ontstaan in elk ander land zou zijn gestopt met de gaswinning. “Maar in Nederland kon dat niet.” Van Beurden ontkende ten stelligste dat Shell en Esso geprobeerd hebben om compensatie te eisen voor de hoeveelheid gas die niet meer gewonnen kon worden.

Een ‘iconisch veld’ en belangrijke inkomstenbron voor Shell

Van Beurden, sinds 2014 president-directeur van Shell, bemoeide zich niet vaak, maar toch wel geregeld, met de gaswinning uit het Groningenveld, een ‘iconisch veld’ en een belangrijke bron van inkomsten voor Shell. Hij sprak er af en toe over met premier Rutte, die Van Beurden ‘een persoonlijke vriend’ noemde. Voor Van Beurden begon het in 2016 duidelijk te worden dat de tijd om zo veel mogelijk gas te winnen zolang dat veilig kon, voorbij was. “De maatschappelijke acceptatie werd toen het belangrijkst”, zei Van Beurden en die acceptatie van de gaswinning was verdwenen. Dat betreurde hij.

Net als Nam-directeur Johan Atema en de directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, stelde Van Beurden dat de Nam verantwoordelijk is voor de betaling van bevingsschade. Geleidelijk aan kwamen daar andere uitgaven bij: voor stads- en dorpsvernieuwing. “Daar begon het een beetje te knagen”, zei Van Beurden. “Wat doe je met die andere zaken?” Waar Atema en Van Loon een duidelijke grens trokken – de Nam moet alleen bevingsschade vergoeden – deed Van Beurden dat niet. Hij noemde de hersteloperatie ‘een bijna onmogelijke opgave’ en de verwevenheid van verschillende soorten uitgaven ‘een Gordiaanse knoop.’

Groningen is ‘technisch gezien’ veilig

Staatssecretaris Hans Vijlbrief zei woensdag ‘razend’ te zijn omdat Shell arbitrage aanvroeg omdat het bedrijf geen goed inzicht kreeg in de nota’s die de Nam van het Instituut Mijnbouwschade Groningen ontving. Nam en Shell kunnen aan die nota’s niet zien waaraan het geld is besteed of dat het alleen om vergoedingen voor bevingsschade gaat. “Opvallend”, noemde Van Beurden Vijlbriefs uitlating. Hij zei mee te willen werken aan ‘een totaaloplossing’ voor Groningen, iets wat Vijlbrief ook graag wil.

Van Beurden zei tenslotte dat Groningen ‘technisch gezien’ nu veilig is. Maar hij zei ook te beseffen dat veiligheid niet het enige probleem is. De angst is er nog, Groningers worden bij de schade-afwikkeling vaak van het kastje naar de muur gestuurd en er is sprake van ontwrichting van de samenleving. Van nieuwe bevingen trouwens ook.

