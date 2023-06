‘We hebben altijd integer gehandeld’, zegt de CU-leider in Flevoland. ‘Geef ons dat vertrouwen’

Harold Hofstra, aanvoerder van de ChristenUnie in de provincie Flevoland, heeft ‘een pittige periode’ achter de rug. Politiek én persoonlijk, zegt hij. “Politiek omdat je voor afwegingen staat die echt lastig zijn. En persoonlijk omdat … nou ja, de aantijgingen waren echt niet van de lucht.”

Dat begon in april, toen de provinciale verkenners in Flevoland op basis van de Statenverkiezingen een coalitie adviseerden van BBB, VVD, SGP, CU en de PVV. Over het onderhandelen met die laatste partij kreeg Hofstra direct felle kritiek.

Daarin werd vaak verwezen naar uitspraken van PVV-partijleider Geert Wilders over bevolkingsgroepen, moslims en vluchtelingen. Wilders zou discriminatie aanmoedigen, verdeeldheid zaaien en het niet zo nauw nemen met de rechtsstaat. Landelijk voorzitter Ankie van Tatenhove noemde samenwerken met de PVV ‘ongeloofwaardig’ – ook in de provincies.

Dubbel zo hard

“Die kritiek gaat je niet in de koude kleren zitten”, erkent de politicus, die net als afgelopen periode opnieuw gedeputeerde hoopt te worden. “Ik ben als bestuurder best wat gewend, maar als mensen uit je eigen achterban twijfelen aan je waarden en integriteit, komt dat dubbel zo hard binnen. Wij hebben altijd met de grootste integriteit gehandeld. Geef ons dan ook dat vertrouwen.”

Hofstra ging door met onderhandelen, vrijdag presenteerden de vijf partijen een coalitieakkoord. Volgens de provinciale partijleider blijkt daaruit dat hij inderdaad vertrouwen verdiende. Hij wijst erop dat de coalitiepartijen zich direct in de inleiding conformeren aan artikel 1 van de Grondwet. Voor die passage, zegt Hofstra, heeft hij zich sterk gemaakt.

‘We houden ons aan de wet’

Ook over het asielbeleid bestonden grote zorgen. Onnodig, vindt Hofstra. “Echte vluchtelingen horen hier gewoon een plek te krijgen. We sluiten in Flevoland niemand uit, maar we moeten ons wel afvragen of ons systeem deze grote aantallen op de huidige manier wel aankan.”

Wat betekent dat concreet? In het coalitieakkoord schrijven de partijen bijvoorbeeld dat ‘verzoeken tot huisvesting van asielzoekers’ moeten kunnen rekenen ‘op steun bij het merendeel van de inwoners’. Gaan gemeenten zich straks verzetten tegen het kabinetsplan om asielzoekers gelijk over Nederland te verdelen?

“Nee”, zegt Hofstra. “We houden ons aan de wet. Als er een spreidingswet komt en asielzoekers aan Flevoland worden toegewezen, dan gaan wij dat doen. Maar wij vinden dat de lasten evenredig verdeeld moeten worden. Flevoland doet al enorm veel, provincies als Noord- en Zuid-Holland blijven echt ver achter.”

Partij in beroering

Daarmee is de kritiek niet weg. Vrijdag spraken CU-ministers Carola Schouten en Piet Adema nog hun ongemak uit over de coalitie met de PVV. En partijvoorzitter Van Tatenhove ziet weliswaar dat “Harold zijn best heeft gedaan om onze punten naar voren te brengen”, maar dat neemt volgens haar niet weg “dat samenwerking met de PVV moeilijk blijft, want het is een partij die de rechtsstaat af en toe ondermijnt”.

Ook jongerenafdeling Perspectief blijft fel tegen de samenwerking. ‘De kern van het vraagstuk is onveranderd: de PVV is een partij die beschadigt wat in Nederland is opgebouwd’, schrijven de jongeren op hun website. Ze willen, net als enkele andere CU-prominenten, dat de leden zich op een partijcongres uitspreken tegen samenwerking met partijen als PVV en FvD.

Signaal niet wegwuiven

Hofstra begrijpt alle weerstand, zegt de Flevolandse politicus – sterker nog, hij had aan het begin dezelfde zorgen. “Vier jaar geleden had ik het niet gedaan”, zegt hij. “Maar we zien nu al twee verkiezingen op rij, vorige keer met FvD en nu met BBB, dat een nieuwe partij uit het niets de grootste wordt. Dat moet ik mij ook aantrekken, we hebben blijkbaar niet de juiste antwoorden gevonden op de onvrede en onrust bij mensen.”

Gewoon doorgaan op dezelfde weg zou daarom het verkeerde signaal zijn, meent Hofstra. “Je kunt dit niet wegwuiven en doen alsof het een oprisping is van de kiezer. Nee, er is echt iets wezenlijk veranderd. De politiek staat ten dienste van haar inwoners, volgens mij zijn die helemaal klaar met alle polarisatie. Dat vraagt van partijen, dus ook van de ChristenUnie, om over je schaduw heen te stappen.”

