Wat zijn de alternatieven voor Gronings gas?

Vriend en vijand zijn het erover eens dat duurzame energie niet op zeer korte termijn de vraag naar gas kan vervangen. Nederland is binnen de Europese Unie het land met het grootste aandeel aardgas in de energiemix, volgens het CBS nog zo’n 44 procent in 2020. We verstoken met z’n allen een hoeveelheid van ongeveer 42 miljard kuub gas per jaar. In Groningen wil het kabinet komend gasjaar 7,6 miljard kuub gas winnen, in plaats van de afgesproken 3,6 miljard kuub. De krappe gasmarkt – en bijgevolg de hoge prijzen – vormen inmiddels een wereldwijd probleem, zeker voor landen die geen eigen gas (meer) produceren. Nederland importeert sinds 2018 al meer gas dan het exporteert. Wat zijn de alternatieven voor gas uit Groningen op korte termijn?

Zo snel mogelijk meer ‘nep-Groningengas’ maken

Het Groningengas is van een speciale ‘laagcalorische’ samenstelling, daar zijn Nederlandse huizen en een deel van de industrie op afgesteld. Dat geldt ook voor het noordwesten van Duitsland dat Groningengas afneemt. Maar niet-Gronings gas is hoogcalorisch. Daarom wordt de stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek uitgebreid, waar (Nederlands of buitenlands) hoogcalorisch gas wordt omgezet naar pseudo-Groningengas.

‘Groningen’ kan pas écht dicht als deze stikstofinstallatie op volle sterkte is, schreef staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) maandag aan de Kamer. Met dit ‘pseudo-Groningengas’ zal vervolgens de gasopslag onder Grijpskerk gevuld worden, die daarmee definitief de ‘reserverol van het Groningenveld’ kan overnemen, aldus Vijlbrief. Dat is naar verwachting in 2023 of 2024.

Meer vloeibaar gas aanvoeren over zee

Minister Jetten van klimaat toonde zich in januari hoopvol over de groei van het aanbod vloeibaar gas, lng. Dat komt met tankers naar de haven van Rotterdam (of Antwerpen), uit de Verenigde Staten, Nigeria of Qatar. Voordeel is dat Nederland zich met lng ook minder afhankelijk maakt van Russisch gas, al zet Rusland ook lng af op de wereldmarkt. Het feit dat vloeibaar gas wordt verhandeld op de wereldmarkt, geeft meteen het probleem voor Nederland aan. De concurrentie is groot, vooral in Azië is de vraag groot.

Deze landen werken vaak met langetermijn-contracten, Nederland deed liever zaken op de kortetermijnmarkt waar de prijzen sterker fluctueren. Deze winter gaat het relatief goed, omdat de winter in Azië grotendeels zacht uitpakt en veel Aziatische landen nog kolen gebruiken voor hun stroomproductie. Maar wil Nederland echt substantieel meer lng importeren (in 2020 was de lng-import met 9 miljard kuub zo’n 16 procent van de totale gasimport), dan hangt daar een groot prijskaartje aan. Ook loopt Nederland bij veel grotere hoeveelheden tegen de grenzen van de opslagcapaciteit aan.

Elders gas winnen onder eigen bodem

Naast het Groningenveld heeft Nederland altijd andere gasvelden gehad, voornamelijk onder de Noordzee. In 2020 waren ze volgens CBS-cijfers goed voor ongeveer 65 procent van de winning uit eigen bodem, die in totaal 22,8 miljard kuub bedroeg. Nog elk jaar worden er nieuwe gasveldjes ontdekt. Het onderzoekinstituut TNO berekent ieder jaar hoeveel gas er nog onder de Noordzee ligt, en die potentie ligt rond de 200 miljard kuub. Maar de vraag is wie het naar boven wil pompen. Het investeringsklimaat is hier minder gunstig voor winningsbedrijven dan in het Verenigd Koninkrijk of Noorwegen.

Maasvlakte, haven Rotterdam, lng-terminal voor vloeibaar aardgas. Beeld Arie Kievit

Het vorige kabinet heeft ook de discussie over gaswinning onder de Waddenzee opnieuw opgerakeld, maar daar kwam het van terug. Voorlopig wordt geen nieuwe vergunning afgegeven, al zijn organisaties als de Waddenvereniging daar niet gerust op

Meer import uit Rusland

De laatste optie is de aanvoer via bestaande pijpleidingen verhogen. Noorwegen, in 2020 goed voor 25 miljard, kan niet veel meer leveren. Rusland wel, maar de vraag is of dat land daartoe bereid is. In 2020 leverde het 16 miljard kuub, waarvan Nederland een groot deel doorverkoopt. Nederland heeft altijd goede gascontacten met Moskou gehad. Maar de spanningen rond Oekraïne kunnen hun tol eisen. Veel aandacht in dit conflict trekt de Nord Stream, de pijp die van Rusland naar Duitsland loopt. De VS willen niet dat het tweede deel van de Nord Stream in gebruik wordt genomen, om Rusland te treffen. Maar even denkbaar is het scenario dat Rusland vanwege nieuwe conflicten in Oekraïne juist het gastransport door dat land richting Europa zal verminderen of zelfs stilleggen.

