Wat weten we over het prijsplafond?

Het prijsplafond voor de energierekening kwam met stoom en kokend water vlak voor Prinsjesdag tot stand. Daardoor kreeg de Tweede Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen de kans om zelf ook nog invulling te geven aan de maatregel. Wat weten we nu over het prijsplafond, en welke open eindjes liggen er nog?

Hoeven Nederlanders nu geen koude winter met afsluitingen en armoede te vrezen?

Doet het kabinet net als in de coronacrisis ‘whatever it takes’ om een armoedeval van veel Nederlanders te voorkomen, wilde Jesse Klaver (GroenLinks) donderdag van premier Mark Rutte weten. Diens antwoord: “Whatever it takes om te voorkomen dat mensen worden afgesloten: ja. Maar niet whatever it takes om het hele effect van de sterk stijgende energiekosten volledig te compenseren.” Kortom: genoeg gezinnen zullen de hoge energieprijzen wél gaan voelen, en een aantal zal alsnog een zware tijd tegemoetgaan.

Wat gebeurt er voor mensen in slecht geïsoleerde woningen, die veel meer gas verbruiken dan gemiddeld?

De Kamer vroeg specifiek aandacht voor deze groep, omdat vaak mensen met lage inkomens in tochtige huizen wonen. Donderdagavond werd met grote meerderheid een PvdA-motie aangenomen die huurders in huizen met energielabel C of lager het recht geeft op een huurverlaging. De verlaging kan nog niet meteen ingaan, het kabinet zal die de komende tijd uitwerken.

En zo beloofde het kabinet de Kamer naar meer groepen te kijken, zoals naar zieke mensen met stroom slurpende zorgapparatuur in huis.

Een grote groep zijn huishoudens die aangesloten zijn op een gemeentelijk warmtenet of die een warmtepomp gebruiken. Hoewel zij niet of nauwelijks gas gebruiken, kan hun energierekening wel fors stijgen vanwege de koppelingen van de warmte- en elektriciteitsprijs met de prijs van gas.

Het kabinet denkt dat het ook gebruikers van het warmtenet kan compenseren, juist vanwege die koppeling aan de gasprijs. Voor warmtepompen ligt dat iets genuanceerder, omdat die tot nu toe vooral worden aangeschaft door mensen met hogere inkomens, die net per se in aanmerking komen voor prijscompensatie. Bovendien wijst het kabinet erop dat deze huishoudens de komende jaren profijt zullen hebben van een verminderd energieverbruik.

Hoe zit het met het midden- en kleinbedrijf en bedrijven die veel energie verbruiken, zoals bakkers, zwembaden en sauna’s?

Al voor Prinsjesdag kondigde het kabinet een tegemoetkoming voor het mkb aan, volgende week moet die er liggen. Daarnaast riep de Kamer het kabinet op om bedrijven die veel energie verbruiken, extra te ontzien. Zo ook de zwembaden en ijsbanen. Temeer omdat Nederlanders de afgelopen coronajaren al fors minder gingen sporten. Volgens Rutte moeten bedrijven extra kosten in eerste instantie doorrekenen in hun toegangsprijzen. Ook hebben gemeenten dit jaar extra middelen om steun te geven. Maar mocht het desondanks toch nodig zijn, dan is het kabinet bereid om extra steun te geven.

Wat kost dat allemaal?

De Raad van State was op Prinsjesdag kritisch op het kabinet, omdat veel maatregelen zó haastig zijn uitgewerkt dat nog onduidelijk is wat die gaan kosten en hoe die terecht zullen komen. Voor het prijsplafond is het enorme bedrag van 15 miljard gereserveerd, al zijn de uiteindelijke kosten afhankelijk van de gasprijs. Alle vertimmeringen en verschuivingen die tijdens de Algemene Beschouwingen zijn toegezegd, maken de door de Raad van State gehekelde onduidelijkheid alleen maar groter.

Lees ook:

IJs maken, dat kost nu een vermogen. Tóch gaan de ijsbanen open

De 22 Nederlandse kunstijsbanen gaan de komende weken volgens plan open, in weerwil van de hoge energiekosten. ‘Maar zonder overheidssteun zal het snel voorbij zijn.’