Wat u gaat merken van de klimaatplannen van Europa

Vanmiddag krijgt Europa een gigantische hoeveelheid klimaatmaatregelen over zich uitgestort. Eurocommissaris Frans Timmermans presenteert maar liefst twaalf wetten, die allemaal bij elkaar horen. Samen moeten ze ervoor zorgen dat er fors minder CO₂-uitstoot komt. Die moet, zo is al afgesproken, naar nul in 2050. Dat is nog flink doorbuffelen.

Veel wetsvoorstellen lekten al uit. Het hele pakket omvat veel, maar volgens kenners is het belangrijkst de herziening van het emissiehandelssysteem (ETS) plus de koolstofheffing aan de grens (CBAM), twee wetten die voor bedrijven gelden.

In het nieuwe ETS krijgen bedrijven minder emissierechten en komen er nieuwe, strengere regels voor het doorverkopen van die rechten. CBAM, de grenstaks die geleidelijk aan in de plaats moet gaan komen van de gratis emissierechten die grote bedrijven nu van de EU krijgen, zorgt ervoor dat ook bedrijven van buiten de EU aan de grens moeten betalen voor hun CO₂-uitstoot.

Ook burgers zullen moeten veranderen. Die moeten bijvoorbeeld op termijn toch echt elektrisch gaan rijden, zonnepanelen op hun daken leggen en de vloer isoleren.

De benzine-auto verdwijnt

Nu is een elektrische auto voor veel mensen nog onbetaalbaar, terwijl ze wel een nieuwe benzine-auto kunnen kopen. Als de plannen doorgaan, dan zal daar verandering in komen. Juist de benzine-auto zal duurder worden. Uiteindelijk geldt er, vanaf 2035, een verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor.

Dat komt niet in één klap. De norm voor CO₂-uitstoot per kilometer wordt steeds verder afgebouwd.

Mensen moeten natuurlijk ook ­ergens kunnen opladen. Om de verkoop en het gebruik van elektrische wagens aan te zwengelen, wil de Europese Commissie in heel Europa veel meer laadstations. ‘Iedere 150 kilometer een laadpaal’, zingt al rond.

Wordt vliegen duurder?

Vliegreizen zouden best nog wel eens duurder kunnen worden. ­Bekend is dat vliegverkeer ook deel gaat uitmaken van het Europees emissiehandelsysteem. Nu is dat nog niet zo. Het ETS is, zegt Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA), ‘de basis van het Europees klimaatbeleid’. Het principe ervan is dat de zware industrie betaalt voor de CO₂ die ze uitstoot. In de nieuwe plannen vallen meer sectoren onder het ETS, ook bijvoorbeeld de scheepvaart.

Er komt ook nog een richtlijn waarin wordt geregeld hoeveel schone brandstoffen er in een vliegtuigtank moeten zitten. Dat gaat van een beetje in 2025 naar een behoorlijk deel – twee derde, wordt gezegd – in 2050.

Bovendien verschijnt morgen waarschijnlijk ook een voorstel voor herziening van de richtlijn voor belasting op energie. Daarin stelt de Europese Commissie voor dat er in heel Europa een minimumbelastingtarief gaat gelden op brandstoffen. Dat zou dan ook betekenen dat er belasting moet worden betaald voor kerosine in vliegtuigen. De vraag is of dat laatste voorstel de eindstreep haalt.

Huizen moeten nu echt geïsoleerd

Europese lidstaten krijgen bindende doelstelling in de regeling die Effort Sharing Regulation (ESR) heet. Dat is een bestaande regeling die wordt aangescherpt. Landen moeten via deze regel een bepaald percentage uitstoot verminderen. Volgens ­Mohammed Chahim van de PvA moet je dan denken aan het verhogen van de energie-efficiëntie van gebouwen.

We gaan van het gas af

Voor huizen, in Brussel de ‘gebouwde omgeving’ genoemd, gaat ook een emissiehandelssysteem gelden. Dat systeem bestaat al in tal van andere sectoren. Het betekent dat de leverancier moet betalen voor zijn uitstoot. In de afgelopen jaren heeft het ertoe geleid, zo is de analyse, dat bijvoorbeeld energiebedrijven steeds sneller overschakelden naar schonere energiebronnen. Zo zou het ook moeten gelden voor de huizen: ­wonen en verwarmen moeten snel schoner worden.

De hoop van Timmermans is dat de burger dat niet in zijn portemonnee merkt. Maar er bestaat een risico dat de energierekening van burgers ­omhoog gaat en dat dat vooral ­gebeurt bij minder draagkrachtige burgers die in gammele huizen ­wonen.

Allerlei andere maatregelen zorgen daarom dat sociale huurwoningen ook worden geïsoleerd en dat burgers de keus krijgen voor goedkopere en schone energie.

Polen moet stoppen met kolen

Waar het voor Nederland al best ­ingewikkeld is om de klimaatdoelen te halen, vergt het voor een land als Polen nog veel meer. Daar stoken de mensen nog op kolen en moet het omschakelen eigenlijk nog beginnen. Tegelijk kan de Poolse ­bevolking zich nog minder dan de Nederlandse een hogere energierekening veroorloven.

Eén van de nieuwe Europese klimaatplannen is daarom de instelling van een ‘sociaal fonds’ dat burgers moet helpen om de kosten van de klimaattransitie te dragen. In dat fonds zal rond de 50 procent van de inkomsten zitten die via het ETS binnenkomen.

Polen helpen de transitie te maken, vergt solidariteit van landen als Nederland. Dat zal daar niet om staan te springen, verwachtte Diederik Samsom, rechterhand van Timmermans in Brussel, al toen hij de Tweede Kamer over de plannen inlichtte. “We halen het niet als Nederland de enige is die de klimaatdoelen haalt”, zei hij daarom maar vast. Maar ook binnen Nederland kan het sociaal fonds helpen waar zwakkeren de lasten niet zelf kunnen dragen.

