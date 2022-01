Wat te doen met Soumaya Sahla? De VVD wordt ineens ‘ongemakkelijk’ van zijn partijlid

De deradicaliseringexpert en protégé van oud-partijleider Frits Bolkestein, Soumaya Sahla, is binnen de VVD al enkele jaren actief in de werkgroep terrorisme en radicalisering. De 39-jarige politicologe werd in 2014 tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege verboden wapenbezit en haar lidmaatschap van de terroristische organisatie, de Hofstadgroep. Het was een lid van de Hofstadgroep die in 2004 programmamaker Theo van Gogh vermoordde, en de groep had het destijds ook voorzien op de Kamerleden Ayaan Hirsi Ali (VVD) en Geert Wilders (PVV).

De schijnwerpers zijn vorige week op deze vrouw gericht door Geert Wilders tijdens het debat over de regeringsverklaring. De PVV-leider opende frontaal de aanval op haar en de VVD. Hij voelde zich niet meer veilig, omdat de partij Sahla vrij zou laten rondlopen in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Hermans ontkende de aantijgingen met klem. Sahla komt niet in de Kamer en heeft ook geen toegangspasje.

Islamitische hoofddoek in Kamer

Wilders’ aanval kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Vorig jaar richtte hij zijn pijlen al op de komst van het GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht, omdat die een islamitische hoofddoek draagt en banden zou hebben met de – in Egypte verboden – Moslimbroederschap. In oktober kwam Fonda Sahla voor D66 de Kamer in, ook met een hoofddoek. Zij is een zus van Soumaya.

Wilders vroeg premier Rutte in december schriftelijk om opheldering over het D66-Kamerlid. “Realiseert u zich dat het zeer ongemakkelijk aanvoelt om als doelwit van radicale moslims en de Hofstadgroep op korte afstand in de plenaire zaal te zitten van een collega met een islamitische hoofddoek, die mogelijk de zus blijkt te zijn van veroordeelde islamitisch terrorist, die mogelijk ook in het gebouw van de Tweede Kamer aanwezig is?” Rutte antwoordde dat de Kamer zelf gaat over wie in het gebouw aanwezig mag zijn, en dat het kabinet zich voortdurend inspant om ‘bedreigingen’ van Kamerleden weg te nemen.

Partij hinkt op twee gedachten

Dit weekend gaf VVD-fractieleider Sophie Hermans plotseling aan dat ze met de situatie ‘worstelt’, en er ‘nog niet uit is’. De partij hinkt op twee gedachten. De VVD staat, volgens het verkiezingsprogramma, voor een harde lijn tegenover terroristen. “Wij willen uitkeringen, paspoorten en verblijfsvergunningen van jihadi’s afpakken.” Tegelijkertijd staat de VVD ook voor de rechtsstaat. Dat betekent dat mensen die hun straf hebben uitgezeten, een nieuwe kans moeten kunnen krijgen in de samenleving. Sahla heeft haar straf uitgezeten. Maar het beeld van een terroriste binnen de VVD, slaat terug op de partij. En daar heeft de VVD wel moeite mee.

Soumaya Sahla ontmoette in 2011 oud-VVD-leider Frits Bolkestein tijdens haar studie politicologie. Die noemt zich sindsdien haar mentor. Bolkestein introduceerde haar in zijn eigen netwerk, waaronder die van de VVD. In 2015 nam Bolkestein Sahla al mee naar Prinsjesdag in Den Haag, om naar de troonrede te luisteren.

Bolkestein droeg boek op aan protegé

Sahla wordt veelvuldig gevraagd te komen praten als ‘deradicaliseringsexpert’. Ze promoveert momenteel in Leiden op het ‘religieus-orthodox wereldbeeld’ en onderzoekt of liberaal westers denken een goed alternatief is.

Bolkesteins’ laatste boek in 2019 droeg hij zelfs op aan zijn protegé, Soumaya Sahla. In een interview met Trouw zei hij daarover: “Ik bewonder haar vanwege haar doorzettingsvermogen, ze is bij de pinken. Ze weet veel van de islam. Zij is een rolmodel voor andere studenten uit een islamitisch milieu. Door haar heb ik ervaren dat er een grote afstand is tussen de Marokkaanse en de Nederlandse gemeenschap. Haar hoger beroep heb ik minutieus gevolgd, het was een slecht proces en ik ben er verontwaardigd over.”

Soumaya Sahla is naar eigen zeggen tijdens haar gevangenisstraf gederadicaliseerd. Haar andere zus, Karima Sahla, werkt bij Oumnia Works, een organisatie die zich richt op preventie van radicalisering. Zij verklaarde in de Spectator, een publicatie van het instituut Clingendael, nog ‘nooit’ te hebben gezien dat er iemand van radicalisering is ‘genezen’. “Wie dat woord bedacht heeft, gelooft in sprookjes”, aldus Karima Sahla.

