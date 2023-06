Wat te doen met de PVV? Het dilemma is levensgroot terug

Met een flinke dosis sarcasme heeft Geert Wilders gereageerd op het nieuws dat zijn partij gaat meebesturen in de provincie Flevoland. De PVV is er welkom in een coalitie, vooral dankzij de uitgestoken hand van de ChristenUnie. Ook BBB, VVD en SGP worden collega’s.

Misschien is het ook te optimistisch om te verwachten dat zoiets meteen leidt tot een andere toon bij Wilders en een andere opstelling van zijn partij op landelijk niveau.

Zijn korte verklaring spreekt boekdelen. Een zuinige succeswens, maar vooral een uithaal richting uitgerekend de ChristenUnie. Voor Wilders is het blijkbaar min of meer een belediging dat die partij nog intern discussie voert over de toenadering. Grommend: “De ChristenUnie mag blij zijn dat de PVV met ze wil samenwerken!”.

Een tribunaal om politici te berechten

Er klinkt nog weinig lust in door om standpunten van zijn partij over de rechtsstaat te heroverwegen. Zoals het standpunt van Wilders dat er een tribunaal moet komen om politici te berechten – hij zei het openlijk in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma van de PVV, ook in Flevoland, draaide ook bij de recente verkiezingen weer om ‘het stoppen van de islam’.

Het lijkt alle betrokken partijen behoorlijk te overvallen dat de PVV na meer dan tien jaar weer in beeld is voor politieke samenwerking. De enige keer dat de partij een coalitieakkoord tekende, was in 2011 in Limburg. Een politiek ander tijdperk. Ook wethouders heeft de partij nooit gehad. De gedoogconstructie met het CDA is het meest vergaande experiment geweest.

Niets duidde er bij de verkiezingen van maart op dat middenpartijen zich voorbereidden om weer voorzichtig richting PVV te kijken. Voor het CDA is het hoofdstuk gesloten. Samenwerking is op alle niveaus niet meer aan de orde voor die partij, verwijzend naar de rechtsstaat. In Flevoland bleef het CDA daardoor buiten de coalitieonderhandelingen. Bij de ChristenUnie lijkt de landelijke partijtop compleet verrast dat de Flevolandse afdeling met de PVV ging praten.

Toch kan dit de voorbode zijn van veel meer van dit soort splijtende discussies, ook in de landelijke politiek. Er is wel iets veranderd aan het politieke landschap. De PVV kan daardoor in beeld komen – zonder dat die partij zelf inhoudelijk van positie is veranderd.

Coalities ‘over rechts’ zijn ineens veel kansrijker

Door het succes van BBB zijn coalities ‘over rechts’ veel kansrijker dan eerder. Samen met de VVD ligt het initiatief bij rechts. Dat politieke blok zit iets ruimer in het jasje met zetels waardoor de blik eerder die kant opgaat voor coalities. In de provincies treden er rechtse besturen aan.

Eerder was dat veel lastiger, omdat er over rechts nauwelijks meerderheden te vormen waren. Nu is het soms een kwestie van ergens nog één zetel erbij zien te vinden, zoals in Flevoland. Zo komt de PVV sneller in beeld. Wat ook meespeelt: op ‘gewone’ politieke onderwerpen ligt BBB relatief dicht bij de PVV, blijkt uit onderzoek naar stemgedrag.

Het gat is iets minder groot geworden, al zegt dat nog niet dat bij de eerstvolgende verkiezingen ook in de Tweede Kamer de PVV kan rekenen op een welwillende blik van de ChristenUnie of de VVD. Zover is het nog lang niet. Maar het dilemma wat partijen aan moeten met Wilders is levensgroot terug.