Wat stemt de meest gemiddelde gemeente van Nederland? ‘Er is al zoveel bezuinigd, ook op de jeugdzorg.’

Je moet goed uitkijken waar je loopt in het Groene Dorp in Alphen aan den Rijn: overal ligt hondenpoep. Ook voor de deur van Patricia Verlaan liggen twee drolletjes. Het is haar grote ergernis. “Een poos geleden heb ik ongeveer 300 witte vlaggetjes gemaakt, om in de drollen in de buurt te steken, zodat mensen kunnen zien wat hun honden achterlaten. Ik kwam vlaggetjes tekort.”

Denk niet: het is maar hondenpoep. Want, zoals Verlaan het zegt: “Mensen hebben geen verbinding meer met de wijk. En waarmee je geen verbinding voelt, daar zorg je niet voor.”

Voor de arbeiders van de fabriek

De groen-wit geschilderde huizen waar de wijk haar naam aan dankt, zijn in de tweede helft van de jaren zeventig gebouwd op de plaats waar tot kort daarvoor een dakpannenfabriek stond. Muurschilderingen waarop de arbeiders en de fabrieksgebouwen van Oosthoek en Zoon te bewonderen zijn, herinneren aan het verleden. Het Groene Dorp ligt pal naast het Rode Dorp, de buurt die werd gebouwd om de arbeiders van de fabriek te huisvesten. De huizen zijn er belegd met de rode pannen die de bewoners zelf produceerden.

Verlaan woont al heel haar leven in dit buurtje. Sinds ze er als kind kwam wonen, is ze in totaal slechts anderhalf jaar weggeweest. Nu woont ze samen met haar drie kinderen van 9, 12 en 20 in een van de ruim 200 sociale huurwoningen van het Groene Dorp.

Ze heeft de buurt zien veranderen. “Toen ik hier met mijn ouders kwam wonen, waren hier veel jonge gezinnen. Hierachter had je een grasveldje, daar zaten hele rijen buren te barbecueën. Maar het is behoorlijk achteruit gegaan. Veel buurtbewoners hebben het idee dat de buurt is opgegeven.”

‘Ik spreek de taal niet en snap hun gewoonten ook niet’

Volgens Verlaan is de sociale cohesie ook minder geworden sinds er meer ‘buitenlandse mensen’ in het Groene Dorp zijn komen wonen. Het zijn vooral statushouders, en die zijn ‘erg op zichzelf’. Contact maken gaat moeilijk. “Ik kan wel bij zo’n Syrisch gezin op bezoek gaan, maar ik spreek de taal niet en snap hun gewoonten ook niet. Dus ja, waar gaan we het over hebben?”

Minder vluchtelingen, maar wel betere begeleiding voor nieuwkomers, bepleit ze daarom. “Het is nogal wat om met een oorlogstrauma terecht te komen in een vreemd land. We zien nu door de lockdown allemaal wat eenzaamheid met je kan doen. Maar wat als je je altijd zo voelt?”

Het is voor Verlaan nog geen uitgemaakte zaak wat ze zal stemmen in maart. In het verleden stemde ze weleens op de VVD, maar ook op de piratenpartij en 50plus. Een online stemwijzer resulteerde onlangs in Denk en de PVV. Met Denk heeft ze ‘sinds Sylvana Simons’, die een tijd bij de partij betrokken was, niet zoveel op. “Ik vind het prima als Zwarte Piet verandert. Maar maak me niet uit voor racist.” Geert Wilders heeft ‘een hoop goede punten’, vindt ze, bijvoorbeeld over immigratie. Maar een stem op de PVV is een ‘verloren stem’. “Je kan wel roepen wat mensen willen horen, maar als je geen samenwerking kan aangaan, gaat het niet lukken.”

‘Het is wel lastig communiceren’

Over de wijkgrens is Brenda van den Broek bezig met het vullen van de schappen in buurtsuper ’t Rooie Dorp. Ze werkt er al 21 jaar. De problematiek met nieuwkomers herkent ze wel. In het Rode Dorp wonen veel Polen. Daar gaan weinig Nederlanders op bezoek. “Ze zijn hartstikke aardig hoor, maar het is wel lastig communiceren.”

Veel mensen in de buurt zullen ook dit jaar wel weer PVV stemmen, denkt ze. Zij zelf vindt partijleider Wilders ‘racistisch overkomen’. Liever beloont ze premier Rutte met haar stem voor zijn aanpak van de coronacrisis. En goede voorzieningen voor de jeugd, dat is belangrijk. Haar kinderen kunnen goed leren, vertelt ze trots. Eén gaat naar het gymnasium om de hoek. Maar ze ziet wel hoe corona het onderwijs treft. Haar oudste van achttien heeft al vier keer het eerste lesuur gemist: die bleef in bed liggen. “Je kan niks doen, hij is meerderjarig.” Ze zucht. ‘Er is al zoveel bezuinigd, ook op de jeugdzorg. Dat moet echt anders.”

Wat stemt Alphen aan den Rijn? Van alle gemeenten lijkt Alphen aan den Rijn wat betreft bevolkingssamenstelling het meest op Nederland als geheel, berekende onderzoeksbureau WHOOZ. In aanloop naar de verkiezingen bezoekt Trouw verschillende wijken en dorpen van de gemeente, om daar te spreken met kiezers. Wat vinden zij belangrijk? Deze week: Het Groene en Rode Dorp. Twee naast elkaar gelegen volkswijken, waarvan de geschiedenis verbonden is aan de dakpannenfabriek Oosthoek & Zoon B.V. die tot het einde van de jaren zestig de dynamiek van de buurt bepaalde. Vier jaar geleden stemden mensen hier vooral PVV en SP. Ook de VVD deed het goed.

