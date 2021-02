Wat mag wel en wat mag niet? De nieuwe coronamaatregelen op een rij

Middelbare scholen

Vanaf volgende week maandag gaan de middelbare scholen weer open. Wel onder strikte voorwaarden. Leerlingen moeten minimaal een dag per week naar school en meer indien verantwoord. Ook zijn ze verplicht anderhalve meter afstand te houden. Wie klachten heeft, moet zich laten testen en bij een positieve test in quarantaine. Ook mbo-instellingen gaan gedeeltelijk open. Alle leerlingen op alle niveaus mogen een dag in de week naar school.

Contactberoepen

Rij-instructeurs, nagelstudio's, schoonheidssalons, chiropractors, kappers, masseurs en anderen met een contactberoep mogen vanaf 3 maart weer aan de slag. Klanten moeten van tevoren wel reserveren en een gezondheidscheck ondergaan. Alleen sekswerkers zijn uitgezonderd op deze versoepeling. Veel contactberoepen moesten op 15 december het werk neerleggen.

Winkelen

Niet-essentiële winkels mogen op afspraak open. Deze shopmogelijkheid komt bovenop de huidige optie om online bestellingen in de winkel af te halen. Fysiek shoppen mag weer vanaf volgende week woensdag. Winkeliers mogen dan per verdieping twee klanten ontvangen die zich vier uur van tevoren hebben aangemeld.

Teamsporten

Voor iedereen tot en met 27 jaar is buiten sporten weer toegestaan. Wedstrijden spelen blijft verboden. Maar tieners en jongvolwassenen kunnen wel binnen hun eigen sportclub en met hun eigen team buiten hun favoriete sport uitoefenen. Dat was eerder alleen toegestaan voor jongeren tot achttien jaar. Sportscholen blijven nog wel dicht.

Avondklok

Tot de verkiezingsochtend op 15 maart blijft de avondklok in stand. Wie dus tussen 21.00 uur ‘s avonds en 4.30 uur in de nacht op straat toeft, kan rekenen op een boete van 95 euro. Op maandag 8 maart besluit het kabinet of de avondklok ook na 15 maart nog gehandhaafd blijft. Wordt de maatregel toch verlengd, dan hoeven stembureaumedewerkers en andere verkiezingsbetrokkenen of degenen die alleen 's avonds konden stemmen geen boete te betalen op het moment dat ze zich na negen uur op straat begeven. Een werknemers- en werkgeversverklaring zijn op de verkiezingsdagen in deze gevallen niet nodig.

Bezoekersregeling

Versoepelingen blijven ook uit als het het aantal bezoekers thuis betreft. Nog altijd mag een huishouden maar één bezoeker per dag ontvangen. Ook deze regeling blijft gelden tot 15 maart, en ook hier geldt dat op maandag 8 maart duidelijk wordt of de maatregel wordt verlengd of niet.

Lees ook:

Begrip voor versoepelingen, ook onder critici

De besmettingen stijgen, toch kondigt het kabinet lichte versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Zelfs deskundigen die normaal zeer kritisch zijn, uiten zich enigszins begripvol. “Het lijkt bedoeld om de moed erin te houden.”