Wat kledingstijl betreft is de Tweede Kamer vaak een oersaaie omgeving

In 2013 verkoos Vanity Fair Mark Rutte als derde best geklede wereldleider, maar vanwege diens gevarieerde garderobe was het niet. Al sinds mensenheugenis draagt de premier donkerblauwe maatpakken van Oger, met een donkerblauwe stropdas.

Rutte kiest voor een blauwe das, indachtig een oude wijsheid van de voormalige Franse president François Mitterrand. Als je met regelmaat een rode of groene das draagt, dan valt het mensen op dat je vaak dezelfde stropdas draagt. Bij blauw zal niemand er ooit wat van vinden.

Ook in zijn vrije tijd is Rutte een man van gewoontes. Op elk campagnebezoek komt de premier met een opgestroopt wit overhemd, spijkerbroek en gympen. Als het koud is draagt hij een hoodie of een donkerblauwe jas. Dat er op het VVD-congres van afgelopen weekend veel op het spel stond, bleek wel uit het jasje dat hij voor de gelegenheid over zijn overhemd aan had.

Een teken van vriendschap

Vanwege zijn stijlvastheid waren we verbaasd toen we foto’s zagen van de G20-top op Bali. Daar droeg Rutte geen pak, maar een traditioneel Indonesisch batik overhemd. Dat was weer wel donkerblauw, maar met gouden accenten.

Rutte droeg in 2019 ook al een batik overhemd tijdens een bezoek aan Indonesië. Hij koos er destijds voor als ‘teken van vriendschap’. Rutte heeft een grote affiniteit met Indonesië. Zijn vader vocht er als militair en kwam er in een krijgsgevangenenkamp terecht. Toen zijn vrouw overleed vertrok Ruttes vader met zijn kinderen naar Nederland, waar hij Ruttes moeder zou trouwen. Thuis was “Indië altijd aanwezig”, zei de premier eens.

Rutte werd op de G20 vergezeld door vicepremier Sigrid Kaag. Zij droeg een witte jurk met rode bloemen. Die jurk zagen we ook al tijdens de kabinetsformatie. Kaag is zuinig op haar kleding. Een aantal jasjes gaat al mee sinds ze voor de VN werkte in New York.

Sylvana Simons is al net zo zuinig. Het Bij1-Kamerlid varieert zeer veel met haar outfit. Maar dat wil niet zeggen dat ze kledingstukken snel afdankt. Veel kleding, zegt ze zelf, bezit ze al meer dan tien jaar: “Gewoon zuinig zijn op je spullen.”

Buma, Roemer, Asscher en Wilders in het blauw

Wat stijl betreft is de Tweede Kamer vaak een oersaaie omgeving. Vooral de mannen zien er veelal hetzelfde uit in hun zwarte, donkerblauwe en soms grijze pakken. Enkele jaren geleden waren plots wat lichtere blauwe pakken in de mode. Het gevolg: tijdens een verkiezingsdebat droegen ineens Sybrand Buma, Emile Roemer, Lodewijk Asscher en Geert Wilders die kleur blauw.

De Lijsttrekkers staan klaar voor het RTL-Debat in 2017. Beeld ANP / Phil Nijhuis

De Kamer is nogal conservatief, als het om kleding gaat. Het Binnenhof was enkele jaren terug te klein toen toenmalig VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff witte sneakers onder zijn driedelig pak droeg. Sindsdien zijn de sportschoenen in opkomst. Je kan er een boodschap mee overbrengen. Zo droeg GroenLinks-voorman Jesse Klaver een tijdje duurzame sneakers van het merk Veja. Je kunt het ook overdrijven: de campagne van Sigrid Kaag in 2021 ging pas echt goed lopen toen haar promotieteam het níet meer de hele tijd over haar sneakers had. En minister Hugo de Jonge (wonen) kan niet op werkbezoek gaan, zónder een ludiek paar schoenen aangeboden te krijgen met daarop een graafmachine of een artist-impression van een nieuwbouwwijk.

SP-Kamerlid Peter Kwint wordt vooral aangesproken op wat hij níet draagt. Hij draagt het liefst een shirt van een rockband waar zijn getatoeëerde armen onder vandaan komen. Maar nu wil de etiquette dat Kamerleden aan het spreekgestoelte een colbert dragen.

Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib gaf het na verloop van tijd op om de SP’er hierover aan te spreken. Wel reageerde zij eens opgetogen toen Kwint plots wél een jasje droeg. De verklaring van Kwint: “Ik heb een meerderheid nodig, voorzitter.”

Best geklede Kamerleden • Sylvana Simons • Farid Azarkan • Jesse Klaver