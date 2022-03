Wat is het geheim van Echt voor Barendrecht? Deze lokale partij won ineens bijna 60 procent van de stemmen

Met een winst van 20 van de 29 zetels maakte de lokale partij Echt voor Barendrecht (EvB) de klapper van de verkiezingen. Bijna zestig procent van alle stemmers in de gemeente onder de rook van Rotterdam kleurde een vakje van EvB rood. De uitslag staat voor een bredere trend van deze verkiezingen: de grote winst van lokaal.

Het is niet gek dat fractievoorzitter Lennart van der Linden de hele ochtend met een glimlach op zijn gezicht rondloopt. En wat blijkt: de uitslag komt voor hem niet eens als een volslagen verrassing, vertelt hij aan een vergadertafel op zijn werk. Maar van werken komt niet al te veel terecht deze donderdag.

Stiekem had u al rekening gehouden met een meerderheid?

“Ik was me ervan bewust dat het veel kon worden. We hebben zo ontiegelijk veel campagne gevoerd en op straat merkte ik dat ongeveer zeven op de tien mensen me een duimpje gaven. Dat gaf me wel het vertrouwen dat het goed zat, maar toch was ik zeer gespannen gisteren. De vorige keer hadden we met 14 zetels net geen meerderheid, één zetel erbij was het doel. Maar twintig zetels?! Gelukkig hadden we een kieslijst met 50 hele goede mensen van wie veel rekening hielden met een grote uitslag.”

Wat is jullie succesformule?

“Ik zie drie pijlers onder ons succes. Te beginnen is deze uitslag een afrekening van het matige bestuur van de afgelopen jaren. Op plek twee komt het enthousiasme voor onze partij en voor onze positieve campagne. We hebben een goed programma, veel goede mensen, en we gingen de wijken in om overal aan te bellen. Om echt te spreken met mensen.

De derde pijler is het sentiment in Barendrecht dat onze partij na de vorige verkiezingen is gepasseerd. We hadden net bestuurd en gingen van 9 naar 14 zetels, net geen meerderheid. Maar zonder een serieus gesprek gingen alle overige partijen met elkaar besturen en werden wij buitengesloten. Dat heeft de inwoners een flinke knauw gegeven. Veel mensen op straat begonnen erover.”

Maar ook inhoudelijk was Barendrecht de huidige coalitie zat, denkt u. Waarom?

“Een heel belangrijk pijnpunt is het afvalbeleid. Dat werd door de coalitie rigoureus gewijzigd terwijl afval niet echt een thema was. Mensen kregen opeens kliko’s voor de deur en er kwamen verzamelplaatsen met containers. Dat was tegen het zere been van veel mensen en het voorbeeld van een slechte aanpak. Je moet niet eerst iets beslissen en dan uitleggen waarom het nodig is, maar mensen vooraf betrekken. Zo werkt het in Barendrecht. Het afvalbeleid is echt een voorbeeld van bestuur waar de kiezer mee afrekent.”

Lokale partijen grijpen in veel gemeenten de macht, is die trend hier ook doorslaggevend geweest?

“Dat sentiment speelt zeker mee. Mensen staan heel cynisch ten opzichte van de Haagse politiek en partijen. Dat hoor je op straat, dat mensen helemaal klaar zijn met de landelijke politiek. Er is weinig daadkracht, men belooft van alles maar er gebeurt weinig. Welke goede resultaten worden nou echt geboekt? Wanneer is er nou voor het laatst een besluit genomen waarvan mensen dachten: yes! Ik herken dat gevoel wel. Het gebrek aan daadkracht zal ook te maken hebben met het versplinterde politieke landschap en al die partijen in de tweede kamer. In dat opzicht heb ik voor de mensen goed nieuws: hier zullen ze van versplintering geen last hebben.”

En wat nu?

“Vanavond komen we met de hele fractie bij elkaar en vrijdag is er een debat in de gemeenteraad over de uitslag, die maandag officieel bekend wordt gemaakt. Dan weten we in welke wijken er het meest op onze partij is gestemd en kunnen we onze bedanktour beginnen. Gezien de uitslag moeten we misschien maar een platte kar inhuren.”

Waarheen gaat de kiezer die ‘tegen’ wil stemmen, tegen het systeem, tegen de gevestigde orde of tegen het kartel? Steeds vaker naar lokale partijen.