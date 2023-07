Wat gaat er allemaal in de ijskast na de val van Rutte IV?

De Tweede Kamer komt maandag alweer terug van reces om over de val van Rutte IV te praten. Dit zal ook meteen het eerste campagnedebat zijn. Want op tafel ligt de vraag waarom premier Mark Rutte zelf deze crisis inleidde, door plots een beperking van gezinshereniging voor asielzoekers te eisen? En nam hij bewust het risico dat het kabinet kon vallen, wetende dat de ChristenUnie hier principieel op tegen is?

De oppositie zal Rutte ‘onverantwoordelijk’ noemen. Er zijn immers in het land grote problemen op te lossen en er is een oorlog in Oekraïne gaande. Dat waren precies de argumenten die Rutte zelf begin juni nog tegen leden van de VVD gebruikte om het kabinet niet te laten vallen.

Boeren smachten naar perspectief

Tegelijkertijd wil een groot deel van de oppositie al twee jaar dat Rutte opstapt en er nieuwe verkiezingen komen. Zowel BBB en PVV als PvdA, GroenLinks en SP zijn ook blij dat het kabinet is gevallen, ondanks zorgen of het land tot stilstand komt. Want het demissionaire kabinet kan nu geen beleid meer maken en is daarvoor afhankelijk van het parlement. De Kamer bepaalt welke dossiers nog doorgaan.

Dat baart ondernemers en werkgevers grote zorgen, want bijvoorbeeld de woningbouw zit al grotendeels op slot vanwege de stikstofcrisis. Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) had grootse plannen om eindelijk weer nieuwe woningen te laten bouwen. De problemen met woningnood, klimaatverandering en de energietransitie zijn groot. Maar of De Jonge nog de ruimte krijgt zijn plannen uit te voeren, is afwachten. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen is ook een beetje boos op het kabinet. Ze zegt: “We kunnen ons een val van het kabinet helemaal niet veroorloven”. LTO-voorman Sjaak van der Tak, die recent het landbouwakkoord liet klappen, vreest nieuwe vertraging. Minister Adema van landbouw zou met een eigen kabinetsvisie komen. Maar als de Kamer ook dit onderwerp in de ijskast zet, gebeurt er niets meer. Dat vindt Van der Tak ‘heel kwalijk’, vooral voor boeren die smachten naar ‘perspectief’.

Opvangproblemen snel weer terug

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) was donderdagmiddag nog druk bezig steun te krijgen bij BBB voor zijn spreidingswet voor asielzoekers. Maar de wet is omstreden, zeker bij zijn eigen VVD. Als de Kamer de wet niet behandelt, dan vreest de bewindsman zelfs dat alle opvangproblemen voor asielzoekers weer snel terug zijn.

Toch komt niet alles tot stilstand. Minister Rob Jetten van Klimaat heeft afgelopen week, net voor de kabinetsval, brede steun voor zijn ambitieuze klimaatfonds gekregen. In dit fonds zit nu 35 miljard euro, waarmee de plannen voor verduurzaming kunnen worden gefinancierd.

Het demissionaire kabinet zal ook nog aan de bak moeten om de Rijksbegroting voor 2024 op te stellen. Al is er niet veel ruimte voor extra uitgaven, want de economie groeit beperkt, de inflatie blijft hoog en de rente ook. Hoe hoog de energieprijzen komende winter zullen zijn valt moeilijk te voorspellen, maar duidelijk is dat de overheid in 2024 minder geld kan uittrekken voor koopkrachtondersteuning, dan dit jaar.

Van economische hervormingen komt niets meer terecht

Een meerderheid van de Kamer wil nog wel dat het kabinet de toenemende armoede in Nederland aanpakt. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) leven er zonder extra steun in 2024 een miljoen mensen onder het bestaansminimum, waaronder 250.000 kinderen. Zo nodig kan de Kamer hiervoor ook met eigen voorstellen komen.

Een ding is zeker: van de economische hervormingen die het kabinet in het vooruitzicht stelde, zoals het afschaffen van het toeslagenstelsel en het aanpakken van de scheefgroei van vermogens, zal niets meer terechtkomen.

