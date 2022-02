Wat betekent het excuus van Nederland? ‘Heling’ heeft nog een lange weg te gaan

Het kon niet langer uitblijven. Na de “indringende en confronterende” conclusies van drie wetenschappelijke instituten (NIOD, KITLV en NIMH), maakt Nederland opnieuw excuses aan Indonesië. Premier Rutte gebruikte donderdag in Brussel deze woorden: “... voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten, maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië.”

Daarmee ziet Nederland de inzet van extreem geweld in haar voormalige kolonie na 53 jaar niet langer als ontsporingen en uitzonderingen. Tot nu gold de Excessennota uit 1969 als officieel kabinetsstandpunt, waarin stond dat het Nederlandse leger over het algemeen correct handelde.

Breed excuus aan Indonesië

De excuses zijn volgens de premier ook bedoeld voor alle groepen in Nederland die ‘tot de dag van vandaag’ met de gevolgen van de koloniale oorlog van ‘45-’49 hebben moeten leven. Inclusief de veteranen, aldus Rutte, “die zich destijds als goed militair hebben gedragen”.

Achter de woorden ‘als goed militair’ gaat een geschiedenis schuil van ongemak, pijn, woede en ontkenning. Lange tijd belemmerden de gevoelens van Indië-veteranen en hun familieleden een volledig, breed excuus aan Indonesië, evenals de ervaringen van Indische Nederlanders , Nederlanders en Molukken met extreem geweld van Indonesische zijde in de onafhankelijkheidsstrijd (de ‘bersiap’). Over de opzet van het ambitieuze onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950 woedde een soortgelijke discussie. Het Indonesisch slachtofferschap zou teveel centraal staan, in vergelijking met Nederlands leed. Anderen vonden juist dat de koloniale periode zwaarder moest wegen. Kritiek van twee kanten dus, die donderdag na publicatie opnieuw klonk.

Maar de conclusies van de onderzoeken liegen er niet om, in hun volle breedte. Nederland zette martelingen, executie zonder proces, mishandeling en verkrachting, plundering, gewelddadige represailles zoals het platbranden van kampongs (dorpjes), het neerschieten van burgers en massadetentie in, om zijn oude kolonie terug te winnen. In Nederland leefde, zo schrijven de onderzoekers, een groot gevoel van superioriteit, bevoogding en het idee ‘een missie te hebben in de ‘Oost’. Dit gevoel werd breed gedeeld in politiek, media, ambtenarij en justitie. Het bevorderde een klimaat van straffeloosheid.

Gedetailleerd op de hoogte

In de woorden van Rutte: “De heersende cultuur was er een van wegkijken, afschuiven en een misplaatst koloniaal superioriteitsgevoel. Dat is, zelfs na zoveel jaren, een pijnlijke constatering en we moeten ons dat aantrekken”. De premier legt de verantwoordelijkheid hiervoor niet bij ‘individuele militairen’, maar eerst en vooral bij de gezagsdragers van toen. Die waren - nog breder dan uit eerder onderzoek al bleek - gedetailleerd op de hoogte van de systematische wandaden van leger en inlichtingendiensten.

Toch heeft het lang geduurd voordat het kabinet hiervoor de volle verantwoordelijkheid nam. Er gingen meerdere deel-excuses, rechtszaken en een koninklijk excuus in 2020 voor ‘geweldsontsporingen van Nederlandse zijde’ aan vooraf. Het kabinet zal later dit jaar met een brede verklaring komen, als langverwachte opvolger van de Excessennota. De laatste deelonderzoeken moeten nog het licht zien, die zijn vertraagd door corona. Waarschijnlijk is er binnenkort een debat over de eerste kabinetsreactie, die donderdag naar de Kamer ging.

Rutte zei te hopen dat zo’n debat veel breder zal plaatsvinden, in de hele samenleving. “Heling begint bij waarheidsvinding.” Het kabinet steunt daarom nieuwe initiatieven zoals ‘publieksdialogen’ met de Indië-veteranen en de Indische en Molukse gemeenschap. Dat betreft ook tweede en derde generaties, wiens opa’s en vaders vochten als Knil-militair.

Heling zal al met al niet gemakkelijk zijn

Onbeantwoord blijft de kwestie of Nederland nu alsnog oorlogsmisdaden probeert te vervolgen. Dat is volgens Rutte aan het openbaar ministerie. Ook de vraag of dienstweigeraars van destijds eerherstel krijgen, ligt volgens de premier ‘ingewikkeld’, omdat het verschillende kleine groepen betreft.

Een proces van heling zal al met al niet gemakkelijk zijn. De verwerking van het Indonesië-verleden is verweven met de bredere en complexe discussie over kolonialisme en slavernij. Een officiële reactie van Indonesië is er nog niet. In 2020 was het excuus van de koning nauw afgestemd met de Indonesische regering.

Met de praktische kant van het excuus kan het kabinet in ieder geval aan de slag. Officieel hebben alle nabestaanden van Nederlands geweld in Indonesië sinds enkele jaren recht op een compensatie van 5000 euro, een belofte die Rutte donderdag herhaalde. Maar veel meldingen zijn er niet, omdat nabestaanden het niet weten of de aanvraag complex vinden.

