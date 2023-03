Wanneer moet een verdachte zijn smartphone openen? Kabinet presenteert nieuwe regels voor agenten en rechters

Als de gereedschapskist een zootje is, kost dat de timmerman veel extra tijd. Dat is zo’n beetje wat er aan de hand is met het huidige Wetboek van Strafvordering. Om maar even in de metafoor te blijven: daar zijn de afgelopen 100 jaar talloze stukken gereedschappen lukraak ingegooid, er missen stukken en andere zijn totaal overbodig.

Dus stuurde het kabinet dinsdag een nieuw Wetboek van Strafvordering naar de Tweede Kamer. Dat wetboek bepaalt hoe strafbare feiten worden vervolgd en hoe de rechtsgang verloopt. Er staat bijvoorbeeld in wat de politie mag doen als ze iemand ergens van verdenkt, of aan welke regels de rechter zich moet houden.

Het wetboek dat bepaalt wat voor straffen burgers kunnen krijgen en waarom, heet het Wetboek van Strafrecht.

Onoverzichtelijk geheel

Sinds de eerste teksten van dat Wetboek van Strafvordering in 1926 werden opgeschreven, zijn er zeker 150 wijzigingen in aangebracht. Zo had in 1926 nog niemand gehoord van dna-onderzoek, mondiale drugssmokkel of cybercrime. Ook zijn niet alle belangrijke uitspraken van de Hoge Raad erin verwerkt. Het wetboek is op dit moment, zegt het kabinet, een onoverzichtelijk geheel.

Het kabinet hoopt dat het nieuwe wetboek iedereen die ermee te maken heeft meer duidelijk geeft. Het hoeft misschien niet voor de eeuwigheid mee te gaan, maar dan in ieder geval wel de komende decennia kunnen doorstaan.

Veel is ‘techniekonafhankelijk’ opgeschreven, aldus minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming. De hoop is dat er daardoor niet om de haverklap wijzigingen nodig zijn als er technisch weer meer mogelijk wordt.

Toestemming voor Mr.Big

In het nieuwe wetboek, dat uitgeprint maar liefst 80 centimeter hoog is, staat bijvoorbeeld duidelijk omschreven wanneer de politie een verdachte wel en niet mag dwingen om zijn telefoon te openen met diens vingerafdruk. Dat gebeurt nu al wel, maar alleen op basis van eerdere uitspraken van rechters. In de wet staat niet dat het mag.

Ook staat er bijvoorbeeld in dat de politie nieuwe berichten die binnenkomen op een in beslag genomen mobiele telefoon ook mag gebruiken voor het onderzoek. Op dit moment is dat nog niet toegestaan.

De politie krijgt meer mogelijkheden, maar het wordt ook duidelijker wanneer zij daar toestemming voor moeten vragen en wie die moet geven. Zo moet een rechter straks altijd toestemming geven voor de omstreden Mr. Big-methode. Daarmee infiltreren agenten langdurig in het leven van verdachten.

Een sneller strafproces

Het nieuwe wetboek moet er verder ook voor zorgen dat het strafproces sneller gaat en dat de rechten van zowel verdachten als slachtoffers duidelijker zijn. Zo staat er, voor het eerst, expliciet in de wet dat een verdachte recht heeft op een eerlijk proces. Voor slachtoffers wordt het bijvoorbeeld makkelijker om te klagen als de politie geen opsporingsonderzoek start na hun aangifte.

Er is bijna tien jaar gewerkt aan het nieuwe wetboek. Het politieke draagvlak lijkt breed, maar toch kan het nog jaren duren voor de nieuwe wet echt van kracht wordt. De invoering wordt een monsteroperatie. Iedereen, van de agent op de straat tot de hoogste rechter, zal anders moeten gaan werken. Ook moeten bijvoorbeeld ict-systemen worden aangepast.

In het regeerakkoord is 450 miljoen euro gereserveerd om dat allemaal mogelijk te maken.

