Waarom vooral Baudet en Marijnissen kiezers kwijtraken aan de lokalen

De winst van de gezamenlijke lokale partijen is een van de grote trends in de verkiezingsuitslag. De groei zette door naar ruim 36 procent, van 28 procent in 2018. Politicoloog André Krouwel, oprichter van het Kieskompas, ziet dat deze winst voornamelijk bij de landelijke populistische partijen vandaan komt. “Lokale partijen concurreren zolang ze bestaan al met populisten en met de VVD, maar de concurrentie met populisten groeit.”

Uit de slotpeiling van begin maart van bureau I&O Research vóór de verkiezingen blijkt dat de stem voor een lokale partij vooral komt uit het electoraat van PVV, JA21 en FvD. Van die kiezers overwoog bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 bijna of meer dan de helft een stem op een lokale partij. Bij SP- en VVD-stemmers was dit rond een derde van de aanhang.

Trekken lokale partijen vooral proteststemmen?

Krouwel: “Zo zou ik het niet willen noemen. Het zijn stemmen tegen de gevestigde orde, anti-systeem. Lokale partijen zijn overwegend populistisch rechts. Ze bestaan niet allemaal uit oude, witte mannen, maar vaak wel. De retoriek is: wij zijn de enige echte, Den Haag snapt ons niet. De thema’s die ze belangrijk vinden zijn veiligheid, law and order, minder asielzoekers, schone straten. Ze zijn sociaal conservatief.

“Landelijk passen de lokale partijen in een kiezersgroep waarin zich ook de aanhang bevindt van de PVV, JA21, FvD, 50Plus en nieuwkomer BBB, die zich voor deze verkiezingen verbond aan een aantal lokale partijen. Opvallend is dat de linkse SP ook in dit cluster valt van populistisch, overwegend rechtse partijen. Dergelijke clusters zijn al jarenlang hetzelfde, bewegingen van kiezers vinden plaats binnen de clusters. Naast populistisch rechts zijn dat het linkse, het christelijke en het centrumrechtse cluster. Krouwel: “Als er ergens een afwijking is, dan zit er vaak een lijsttrekker die heel goed presteert. Zoals nu PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman in Amsterdam.”

Krouwel doet sinds 2010 onderzoek naar de opkomst van lokale partijen. “Toen waren het toevluchtsoorden voor Fortuynisten, de aanhangers van de vermoorde Pim Fortuyn. Het was een logische keus: tegen het nationale systeem, betekende vóór lokaal. De kleine lokale partijen zijn altijd uit dit sentiment blijven putten. Natuurlijk spelen echt lokale thema’s ook mee, maar daar speelde vroeger een partij als het CDA ook vaak goed op in. Je ziet bijvoorbeeld veel – voorheen – prominente CDA’ers bij lokale partijen.”

Waarom profiteren vooral partijen als de SP en Forum voor Democratie nu niet van het wantrouwen tegen de gevestigde orde?

Krouwel: “Omdat Forum is gaan Poetin-kussen. Ze kúnnen het wel, want in 2019 trok de partij van Thierry Baudet juist de regionale en lokale partijen leeg, en opvallend genoeg ook in hun traditionele bolwerken zoals in Oost-Groningen. Ik denk dus dat het vooral te maken heeft met het goedpraten van de invasie in Oekraïne.

“De SP verkeert duidelijk in een crisis. Ze maken ruzie vlak voor de verkiezingen en dat is nooit een goed idee (de SP brak met de eigen jongerenbeweging Rood en had moeite met kandidaten vinden, red.) Hun verlies in bijvoorbeeld Oost-Groningen is inderdaad opvallend. In die provincie is het wantrouwen in het bestuur en de gevestigde orde vanwege de aardbevingsellende groot, maar dat vertaalt zich dus eerder in een linkse stem dan in een populistisch rechtse stem deze keer.”

Zit er ook beweging binnen de lokale partijen?

Krouwel: “Ik zeg weleens: er is veel kindersterfte onder lokale partijen, ze worden zelden ouder dan 12 jaar. Ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2018 is twintig procent van hen alweer verdwenen in grote steden, dat heeft Kieskompas samen met Local Focus onderzocht. Er komen ook niet meer zoveel bij als tien jaar geleden. De trend in de grote steden gaat juist steeds meer richting landelijk. Wat ik daarmee bedoel? Leefbaar in Rotterdam en ook de partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos hebben duidelijk binding met landelijke politiek ook al manifesteren ze zich lokaal. Zeker nu Rita Verdonk zich bij De Mos aansluit. Ze maken allemaal deel uit van één beweging die teruggaat tot Fortuyn.”

“Eigenlijk zijn er maar twee nationale partijen in de gemeenteraden die bijna overal vertegenwoordigd zijn, dat is het CDA en de VVD. De kleinere populistische partijen zoals de SP doen lang niet overal mee.

De opkomst was historisch laag. Kunnen we dat ook zien als proteststem of verzet tegen het systeem?

Krouwel: “Nee, thuisblijven is geen proteststem. Dat heeft heel veel oorzaken, maar het zijn niet ‘nooit-stemmers’, het is geen homogene groep. Veel mensen hebben gedacht, laat maar, misschien door het gebrek aan overzicht over wie allemaal meedoet of aan goede informatie in regionale media. Dat moet ook nog verder onderzocht worden.”

Lees ook:

De versnippering in de gemeenten zet door

PvdA wint Amsterdam, Leefbaar wint Rotterdam, De Mos wint Den Haag. Een eenduidige verkiezingsuitslag is er niet. Wat wel opvalt: de lokale versplintering zet verder door, wat coalitievorming nog moeilijker maakt.