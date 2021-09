Waarom trouwe bondgenoot ChristenUnie de motie van afkeuring tegen Kaag aan een meerderheid hielp

Al in de ochtend hangt er spanning in de vleugel van de Tweede Kamer waar de ChristenUnie huist. Partijleider Gert-Jan Segers voert het ene na het andere overleg in zijn werkkamer, met de deur dicht. Alle ogen zijn gericht op zijn vijfkoppige fractie: steunt de CU de moties van afkeuring tegen de demissionaire ministers Sigrid Kaag (buitenlandse zaken) en Ank Bijleveld (defensie) vanwege het evacuatie-debacle in Afghanistan?

Stipt om 15.30 uur klinkt het verlossende woord: ja, die steun komt er. Kamerlid Don Ceder zegt dat de fractie er een nachtje over moest slapen. “We doen dit niet lichtvaardig. Het handelen, de traagheid, het niet of niet volledig informeren van de Tweede Kamer, alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Dat is afkeurenswaardig.”

Segers zorgde al eerder voor frictie in de coalitie

Het besluit betekent een definitieve breuk binnen de coalitie van Rutte III. VVD, CDA, D66 en CU zijn elkaar de afgelopen vier jaar blijven steunen, ook in moeilijke tijden. Na de val van het kabinet, januari dit jaar, bleef het demissionaire verbond intact, met de coalitie-overleggen op maandag en de ministerraden op vrijdag. De vier partijen hebben ook gezamenlijk de begroting voor volgend jaar opgesteld, die komende dinsdag wordt gepresenteerd.

Toch zorgde Segers al eerder voor frictie in de coalitie, door na het ‘functie elders’-debat over Pieter Omtzigt te verklaren dat de CU in de toekomst niet meer met de VVD van Rutte wilde regeren. De partij kwam daar uiteindelijk, ook na druk van de achterban, op terug. De CU was daarna weer in beeld voor het nieuwe kabinet. VVD en CDA droomden hardop over een doorstart van Rutte III, totdat D66 in juni die deur definitief dicht deed. Kaag vergeleek ChristenUnie met een ‘roestige auto’, een partij die stilstaat.

Die opmerking deed zeer bij Segers, de relatie tussen D66 en CU bekoelde verder. Dat uitgerekend de ChristenUnie nu de handen aftrekt van Kaag, komt daarom niet als een daverende verrassing. Toch zegt Ceder dat zijn partij heeft geoordeeld over ‘de inhoud’, niet over onderlinge politieke verhoudingen. “Er is rond de evacuatie gehandeld op een manier die wij afkeuren. Dan is het aan de ministers zelf om daar invulling aan te geven.”

