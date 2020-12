Waarom mogen alleen 70-plussers per brief stemmen? En nog drie vragen over de coronaverkiezigen van 17 maart

Waarom mogen alleen 70-plussers per post stemmen?

Kiezers boven de zeventig krijgen in 2021 de mogelijkheid om per post te stemmen. Zo hoeven ze zich op verkiezingsdag niet in een vol stemlokaal te melden. Via de post ontvangen ze een stembiljet, dat ze in een bijgevoegde retourenvelop kunnen terugsturen of afgeven op speciale afgiftepunten. De Tweede Kamer is blij met die mogelijkheid, zo bleek donderdag tijdens een debat, maar veel Kamerleden vragen zich af waarom alleen 70-plussers er gebruik van kunnen maken. Waarom is het geen optie voor jongere mensen die vanwege hun gezondheid ook tot de risicogroepen behoren?

Het probleem is, zo antwoordde de minister, dat gemeenten lastig in kaart kunnen brengen welke inwoners kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Wie op of voor 17 maart de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, is voor gemeenten gemakkelijk op te zoeken in de basisregistratie personen, maar wil het kabinet zeker weten dat ook anderen met gezondheidsproblemen hun stembiljet op de post kunnen doen, dan zou het alle kiesgerechtigden die mogelijkheid moeten geven. Dat is volgens Ollongren onuitvoerbaar. Het drukken, vouwen en verzenden van de benodigde documenten kan pas beginnen als 1 februari de deadline voor kandidaatstelling voor de verkiezingen is verlopen. Minister Ollongren benadrukt dat 2,4 miljoen 70-plussers op tijd van hun briefstembiljet voorzien al een enorme uitdaging is.

Zijn er dan andere opties voor mensen met een kwetsbare gezondheid?

Zeker. In elke gemeenten zullen enkele stemlokalen de maandag en dinsdag voor de verkiezingen ook open zijn. Hoewel in principe iedereen dan al mag stemmen, is early voting, zoals het kabinet het noemt, vooral bedoeld voor mensen die tot een risicogroep behoren. “De bedoeling is om spreiding te creëren en dus rustige momenten voor die mensen”, zegt de minister.

Daarnaast kunnen kwetsbare personen altijd iemand machtigen om namens hen te stemmen. Omdat het kabinet verwacht dat in maart 2021 meer mensen dat zullen doen dan andere verkiezingsjaren, is eerder al wettelijk geregeld dat kiesgerechtigden maximaal drie machtigingen mogen ontvangen. Normaal zijn dat er twee. Daarmee moet ook verholpen worden dat mensen die op verkiezingsdag wakker worden met keelpijn of andere coronaklachten hun stem niet kunnen uitbrengen. Zij kunnen nog snel een buurman of familielid machtigen, denkt Ollongren. Al erkent de minister dat het misschien ‘even wat geregel’ vraagt.

Als je per post stemt, hoe weet je dan zeker dat je stem goed is aangekomen?

Iedereen die weleens pakketjes of kaarten verstuurt weet: soms gaat er iets mis bij de post. Verschillende partijen willen daarom van de minister weten: hoe voorkomen we dat uitgebrachte stemmen kwijtraken, of niet op tijd aankomen? Denk opperde tijdens het debat dat de stemmen wellicht voorzien kunnen worden van een zogenoemde track and trace-code. Zo kunnen kiezers, net als wanneer ze een bestelling doen bij Bol.com, in de gaten houden waar hun stembiljet zich bevindt.

De minister voelt daar niets voor. Het zou duur zijn, omdat brieven dan aangetekend moeten worden verstuurd. Bovendien is zij bang dat juist extra kwetsbaarheden ontstaan, doordat een stembiljet digitaal te volgen is. “Dat experiment zou ik nu niet aan willen gaan”, antwoordde ze Selçuk Öztürk van Denk. Wie absoluut zeker wil zijn dat de stem in goede handen terechtkomt, kan ervoor kiezen de stem in te leveren bij een afgiftepunt, of iemand anders te vragen dat te doen, zo benadrukte de minister.

Krijgen we ook vroege exitpolls, nu er eerder gestemd kan worden?

Elk verkiezingsjaar verzamelen peilingbureaus gedurende de dag stemgegevens, om zo bij het sluiten van de stembussen al een eerste voorspelling te kunnen geven van de uitslag, de zogenoemde exitpolls. Veel partijen in de Tweede Kamer vrezen dat de bureaus dit jaar al vóór woensdag 17 maart voorspellingen zullen doen. Dat is onwenselijk, vinden de Kamerleden, omdat die resultaten het stemgedrag kan beïnvloeden. Als er een tweestrijd dreigt te ontstaan, zullen late kiezers misschien geneigd zijn om strategisch te stemmen.

Minister Ollongren is het daarmee eens, maar zegt niet van plan te zijn de peilingbureaus te verbieden om al eerder peilingen te publiceren. Een verbod zou volgens haar ‘behoorlijk ingrijpend’ zijn. Liever komt zij met de bureaus tot werkbare afspraken. In januari zal Ollongren met de bureaus overleggen. Daarna zal ze de Kamer informeren.

