Waarom migratie de achilleshiel van Rutte's kabinetten is

Mark Rutte, de man van Teflon, de man die alles pragmatisch kan bekijken, laat zich als het over asiel en migratie gaat al jaren van zijn meest geharnaste kant zien. Dat werd deze week duidelijk, toen hij in de laatste fase van de onderhandelingen over een migratiedeal volgens verschillende Haagse bronnen ineens eiste dat gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen beperkt zou moeten worden.

Dat bleek onaanvaardbaar, vooral voor de ChristenUnie. Die principiële opstelling zou volgens de VVD een grote verrassing geweest zijn, maar dat is gezien de geschiedenis van beide partijen op dit dossier moeilijk voorstelbaar.

Want ook de ChristenUnie heeft, als het om asielzoekers gaat, duidelijke standpunten die voor de partij ononderhandelbaar zijn. Zeker als het gaat om kinderen en het recht van gezinnen om samen te zijn. Het gevolg is inmiddels bekend.

Deze coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 kampt al sinds haar start met forse meningsverschillen over hoe om te gaan met asielzoekers en andere migranten. Zo beredeneerd zou het ook een klein wonder genoemd kunnen worden dat er een week geleden überhaupt een akkoord lag dat ‘voor 95 procent’ klaar zou zijn.

Kinderpardon

Het vorige kabinet Rutte, met precies dezelfde coalitie, scheerde in 2019 al eens langs de afgrond. Toen over kinderen die al jaren in Nederland waren maar geen asielvergunning kregen. Ook toen ging het hard tegen hard, ook toen tussen VVD en de ChristenUnie. Een ommezwaai van het CDA leidde op het laatste moment tot een deal over een kinderpardon.

Die deal zou toen ook weinig vriendelijk en met het mes op tafel behaald zijn. Mark Rutte wilde een kinderpardon toen best bespreken maar stelde in ruil daarvoor stevige eisen. Die werden ingewilligd: dit was het allerlaatste kinderpardon, er werden minder vluchtelingen overgenomen uit kampen van de VN, en de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van asiel verdween. Dat laatste betekent dat de bewindspersoon voor asielzoekers die tussen wal en schip vallen met de hand over het hart kan strijken.

Dit kabinet maakte bij de start afspraken over het beperken van migratie. Of, zoals het geformuleerd staat in het coalitieakkoord: de vier partijen wilden ‘grip krijgen op migratie’. De uitwerking van die wens was in de beste omstandigheden al een lastige kluif geweest voor deze vier partijen, maar ze moesten de afgelopen maanden afspraken maken in een snelkookpan waarin de druk elke week verder werd opgevoerd.

Ter Apel

Begin 2021 had niemand aan zien komen hoe zeer het in het voorjaar en de zomer van 2022 uit de hand zou gaan lopen bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. De uitzonderlijk slechte omstandigheden daar, waar uiteindelijk honderden mensen in het gras sliepen en een baby overleed, dwongen de coalitie snel om stevige maatregelen te nemen.

Maar dat leidde al vanaf moment één tot onenigheid en chagrijn. Al vanaf de eerste berichten over de crisis in de asielopvang was de coalitie het niet eens over wat het probleem überhaupt zou zijn. Waar VVD en CDA zeiden dat de asielopvang overvol is omdat er te veel asielzoekers naar Nederland komen, analyseerden ChristenUnie en D66 dat bezuinigingen en slecht beleid geleid hebben tot de huidige problemen.

Die laatste analyse werd overigens gedeeld door VVD-staatssecretaris Eric van der Burg, die in het net gevallen kabinet verantwoordelijk was voor de asielopvang. De keuzes die de afgelopen tien jaar gemaakt zijn in de asielopvang waren “buitengewoon onverstandig”, zei hij in september nog in de Tweede Kamer.

Maar dat is geschiedenis en de huidige problemen in de asielopvang leidden aan het einde van de zomer al tot een asieldeal waar eigenlijk niemand blij mee was. Het meest uitgesproken was de achterban van de ChristenUnie, en wel over het tijdelijk vertragen van gezinshereniging.

Dwang

Maar ook de VVD was niet blij. De achterban van die partij vond het lastig dat er een ‘dwangwet’ zou komen, waarmee het kabinet uiteindelijk gemeenten kan dwingen tot asielopvang.

Die dwang, zeiden VVD en ook CDA, is alleen aanvaardbaar als er ook minder asielzoekers naar Nederland komen. Dat beloofde dit kabinet te regelen. Staatssecretaris Van der Burg heeft meermaals gezegd dat hij in zijn gesprekken met gemeenten over die dwangwet moet kunnen beloven dat het kabinet ervoor gaat zorgen dat er minder mensen op de bonnefooi naar Nederland komen.

Dat is wat hem emotioneerde, vrijdagavond voor de camera’s. “Ik heb mensen beloofd dat ik me hard zou inzetten voor ze”, zei hij. “Dat heb ik ook gewoon gedaan en dan is het balen dat er geen akkoord ligt.”

Ondertussen werd de druk opgevoerd door Rutte’s en Van der Burgs eigen VVD. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans maande de premier tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen al tot haast, en tijdens het ledencongres in juni deed ze dat opnieuw. Er moet voor de zomer een migratieakkoord liggen, zei ze, en die belofte deed Mark Rutte zijn leden.

De fractie deed daar afgelopen week nog een schep bij door te eisen dat er afgelopen vrijdag een deal zou liggen. Dat zorgde aan het begin van de week al voor wrevel bij ChristenUnie en D66, waar toen al te horen was dat het niet hun probleem is dat de VVD een deadline heeft. Met de eis van Rutte dat gezinshereniging ingeperkt zou moeten worden, stak hij de lont in het kruitvat definitief aan.

Achilleshiel

Asiel is de achilleshiel van Mark Rutte en zijn kabinetten. Het is hét onderwerp waarop hij zich wil profileren, meer dan veiligheid of lage belastingen. Tijdens zijn kabinetten kwamen PVV, Forum voor Democratie en JA21 de politieke arena in. Allemaal partijen die succesvol beloofden het aantal asielzoekers terug te brengen of de grenzen helemaal te sluiten. Daarmee zijn ze geduchte concurrenten voor de kiezers op de rechterflank van de VVD.

De belofte om migratie te beperken deed Rutte al bij zijn eerste kabinet. In 2010 beloofde een coalitie van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, dat er minder asielzoekers naar Nederland zouden komen. Dat kabinet viel na mislukte besprekingen over de begroting.

In 2015 zag Rutte zijn tweede kabinet bijna vallen vanwege onenigheid met de PvdA over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De VVD wilde toen dat gemeenten zouden stoppen met de zogenoemde ‘bed-bad-brood-voorzieningen’ voor deze groep, de PvdA vond dat gemeenten dat mochten blijven doen. Ook dat leidde toen op het nippertje tot een compromis.

Toen in diezelfde periode miljoenen Syriërs naar Europa vluchtten, hamerde Rutte er binnen de Europese Unie op dat het aantal asielzoekers snel naar beneden moest. Binnen “zes tot acht weken”, aldus Rutte in januari 2016. Een scherp contrast met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die in de zomer van 2015 nog had gezegd ‘wir schaffen das’. We regelen het.

Migratiedeal

Twee maanden later moest Rutte erkennen dat die wens niet realistisch was. “Geen ramp”, zei hij toen. Binnen Europa bleef hij ijveren voor een migratiedeal met Turkije, die er in maart 2016 ook kwam. In de paar jaar daarna kwamen er minder migranten richting Europa. Maar de deal klapte al snel.

Wellicht had Rutte gehoopt dat hij voor de zomer een dergelijke deal zou kunnen sluiten met Tunesië. Maar die deal kwam er niet, en dus moest Rutte met iets anders komen dat hij aan de leden kon uitleggen als een maatregel die tot snel resultaat zou leiden. Een beperking op gezinshereniging is zo’n maatregel.

Tijdlijn in het migratiedebat sinds VVD, D66, CDA en ChristenUnie samenwerken Rutte-3 Oktober 2017. Mark Harbers treedt namens de VVD aan als staatssecretaris voor asiel. Hij besluit vrijwel meteen, net als zijn voorganger Klaas Dijkhoff, om locaties voor de opvang van asielzoekers te sluiten. In twee jaar tijd neemt het aantal opvanglocaties af van 113 naar 67. September 2018. De Armeense kinderen Lili en Howick krijgen een verblijfsvergunning nadat staatssecretaris Harbers zijn discretionaire bevoegdheid inzet. De broer en zus zijn een jaar lang het gezicht van de discussie over een kinderpardon. Oktober 2018. In de Bethelkerk in Den Haag begint een continue kerkdienst voor de Armeense Hayarpi en haar familie. De estafettedienst voorkomt uitzetting van het gezin. De discussie over het kinderpardon laait opnieuw op. Januari 2019. Een kabinetscrisis dreigt als plots ook het CDA, net als D66 en ChristenUnie, voor een soepeler kinderpardon is. Na elf dagen komt de coalitie tot een zwaarbevochten compromis. Een soepeler kinderpardon in ruil voor het opheffen van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Mei 2019. Mark Harbers dient zijn ontslag in als staatssecretaris van asiel vanwege het gebrekkig informeren van de Tweede Kamer over incidenten onder asielzoekers. Ankie Broekers-Knol (VVD) is zijn vervanger. Najaar 2019. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) vraagt na enkele relatief rustige jaren om meer geld van het ministerie vanwege een verwacht tekort aan opvangplekken. Het ministerie wijst dit verzoek af. Februari 2020. Waar het Coa voor vreest komt uit. Het opvangorgaan heeft voor het eerst in jaren weer noodopvanglocaties nodig. In het WTC in Leeuwarden en de Zeelandhallen in Goes staan de veldbedden klaar voor asielzoekers. Maart 2020. Gered door corona. De uitbraak van de coronapandemie stopt alle internationale reisbewegingen, ook van vluchtelingen. De komst van asielzoekers stort in en opeens zijn er genoeg opvangplekken. Augustus 2021. Afghanistan valt in de handen van de Taliban en duizenden mensen uit Afghanistan worden naar Nederland gehaald. De asielopvang in Nederland blijkt hier niet op toegerust, waardoor meteen noodopvang nodig is. In Ter Apel slapen asielzoekers in koude en benauwde paviljoens. Rutte-4 Januari 2022. De voormalig Amsterdamse wethouder Eric van der Burg treedt namens de VVD aan als staatssecretaris van justitie en veiligheid. Hij wordt verantwoordelijk voor asiel. Voorjaar 2022. Het tekort aan asielopvangplekken neemt in rap tempo toe vanwege een toename van het aantal asielaanvragen en een stagnatie van uitstroom van statushouders uit azc’s naar een huis. Meer noodopvanglocaties zijn nodig. Mei 2022. Het asielcentrum in Ter Apel is plotseling vol en tientallen mensen slapen op dekentjes in het gras. Een opvangcrisis is geboren. Juni 2022. Terwijl het Rode Kruis tenten in Ter Apel plaatst, activeert staatssecretaris van der Burg een nationale crisisstructuur voor de asielopvang. Gemeenten worden gevraagd en gedwongen asielzoekers op te vangen. Augustus 2022. Honderden asielzoekers slapen in Ter Apel in de buitenlucht. Artsen Zonder Grenzen moet ingrijpen. Staatssecretaris Eric van der Burg passeert de gemeente Tubbergen en koopt een hotel voor de opvang van asielzoekers. Augustus 2022. Van der Burg presenteert een zwaarbevochten asieldeal, met daarin onder meer de afspraak om gezinshereniging te vertragen. Ook komt er een spreidingswet waarmee asielopvang wordt verdeeld over alle gemeenten. Oktober 2022. De rechtbank in Den Haag oordeelt in een kort geding aangespannen door Vluchtelingenwerk Nederland dat de asielopvang in Nederland niet voldoet aan internationale normen. De regering gaat in hoger beroep, maar verliest die in december bij het Gerechtshof. December 2022. Verschillende rechters vegen de maatregel om gezinshereniging te vertragen van tafel als onwettig. Opnieuw een tegenslag voor staatssecretaris Van der Burg, die de maatregel uiteindelijk intrekt. Voorjaar 2023. Beloftes om de nieuwe spreidingswet in te voeren worden niet waargemaakt. Het wetsvoorstel stuit op brede kritiek vanwege het complexe stelsel dat is bedacht. Ondertussen verblijven nog steeds tienduizenden asielzoekers in benarde omstandigheden in nood- en crisisnoodopvanglocaties. April 2023. Volgens een prognose van het ministerie komen dit jaar 70.000 asielzoekers naar Nederland. Het zou een nieuw record betekenen. Later blijkt dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt fors achterblijft bij deze prognose. Juli 2023. Het kabinet valt na wekenlang overleg over een nieuwe migratiedeal. Het beperken van gezinshereniging blijkt uiteindelijk een definitief struikelblok voor de vier coalitiepartijen.

