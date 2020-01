Waarom mag de weggestuurde PvdD-voorzitter niet op het congres komen, vragen leden zich af

De top van de Partij voor de Dieren heeft de interne onvrede over het wegsturen van de partijvoorzitter nog niet weten te smoren. Een aantal leden wil dat Sebastiaan Wolswinkel, die vorig jaar oktober uit de partij werd gezet, komende zondag welkom is op het congres.

Op het bureau van de huidige interim-voorzitter Ruud van der Velden ligt het verzoek om zijn voorganger spreektijd te geven. Wolswinkel zou, wat deze leden betreft, de mogelijkheid moeten krijgen om op het congres zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij is door de top geroyeerd omdat hij de partij schade zou hebben toegebracht door in het openbaar te pleiten voor een discussie over de koers. Het bestuur neemt Wolswinkel ook kwalijk dat hij te weinig afstand nam van het opgestapte Kamerlid Femke Merel van Kooten.

Wolswinkel zegt desgevraagd dat hij graag bereid is het woord te voeren op het congres. “Ik vind het eigenlijk essentieel”, vertelt hij. “Ik ben het de leden verschuldigd.” De kans is klein dat Wolswinkel die kans wordt geboden. Een beroepscommissie bepaalde deze week dat het royeren van de voorzitter niet in strijd is met de statuten van de Partij voor de Dieren. De huidige voorzitter Van der Velden zegt dat het congres alleen toegankelijk is voor leden. “En Wolswinkel is geen lid meer. Dus krijgt hij in principe geen toegang.” Van der Velden moet dit formeel nog bespreken binnen het bestuur, waarna ook de partijleden worden geïnformeerd.

De affaire-Wolswinkel komt zondag hoe dan ook aan de orde op het congres, ook als hij zelf niet aanwezig is. Het bestuur heeft beloofd een toelichting te geven op het royement. Een aantal leden verklaarde eerder ontevreden te zijn over het wegsturen van Wolswinkel. Ze verwijten de partijtop een gebrek aan transparantie en hopen op een bredere discussie binnen de partij over de te varen koers. Van Kooten stapte vorig jaar zomer uit de fractie omdat ze zich naar eigen zeggen te weinig mocht bezighouden met ‘mensendingen’.

Dat Sebastiaan Wolswinkel vorig jaar maart werd gekozen tot voorzitter was een grote verrassing. Hij kreeg op het vorige partijcongres net iets meer stemmen dan de andere kandidaat, die door het bestuur naar voren was geschoven. De partijtop wil dit scenario in de toekomst voorkomen. Kandidaat-voorzitters moeten voortaan voldoen aan een functieprofiel. Een commissie, waar onder andere twee bestuursleden en fractieleider in de Tweede Kamer Esther Ouwehand in zitten, bepaalt of iemand voldoet aan dit profiel. Deze wijziging van het ‘huishoudelijk reglement’ wordt zondag voorgelegd aan het congres.

