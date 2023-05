Waarom een slechte wet om de asielopvang te spreiden misschien toch een goed idee is

Wetten moeten werken. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, en toch beloofde premier Mark Rutte bij de start van dit kabinet dat zijn regering extra goed zou letten op de uitvoerbaarheid en kwaliteit ervan. Na het toeslagendrama en het Groninger gasdebacle zou de overheid weer goede wetten gaan maken.

Een van de tests voor die ambitie komt eraan. De spreidingswet, die asielzoekers beter over het land moet verdelen en gemeenten kan dwingen hen op te vangen, moet het liefst zo snel mogelijk door het parlement. Deze week praatte de Tweede Kamer erover met de Raad van State.

Een politiek bouwwerk

Maar de organisaties die straks met de wet te maken krijgen, hebben er forse kritiek op. De Raad van State noemde de wet ‘onnodig complex’ en ‘mogelijk onuitvoerbaar’. Toch stuurde staatssecretaris Eric van der Burg de tekst zo goed als ongewijzigd naar de Tweede Kamer. Daar zal die wet het, weliswaar met de nodige vertraging, naar alle waarschijnlijkheid gaan halen.

Een wet is een politiek bouwwerk, antwoordt Ruben Brekelmans, Kamerlid voor grootste coalitiepartij VVD, op de vraag hoe de huidige spreidingswet te rijmen valt met de ambitie voor betere wetten. “Ik heb altijd gezegd dat er een wet moet komen die duidelijk is en uitvoerbaar. In die spreidingswet zitten een aantal politieke keuzes. Daar kun je het mee eens zijn of niet. Vervolgens moet je, gegeven de politieke keuzes, kijken of een wet duidelijk genoeg is.”

Als er sprake is van onduidelijkheid moet dat opgehelderd worden, zegt hij. “Maar ik hoor sommige organisaties zeggen dat deze wet onuitvoerbaar is, terwijl ze het eigenlijk niet eens zijn met de politieke keuzes die gemaakt zijn. Dan denk ik: dat zijn twee verschillende dingen.”

Alles een compromis

Wat hem betreft maakt ook de Raad van State zich daar schuldig aan. “Die stellen als alternatief voor om het systeem te gebruiken dat we hebben voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning, red.). Maar daar zit geen enkele vorm van vrijwilligheid in.” En dat laatste is nu juist wat met name VVD en CDA belangrijk vinden.

In de Nederlandse politieke werkelijkheid is elke wet een compromis, in dit geval tussen vier partijen die heel verschillende opvattingen hebben over migratie en asiel. Dan kan de Raad van State in het meest recente jaarverslag wel kritiek hebben op de manier waarop aanvankelijk prima wetten eenmaal door het parlement geloodst van de compromissen aan elkaar hangen, de vraag is wat het alternatief is.

Dat er op dit moment een wet ligt om de asielopvang radicaal anders te regelen, lijkt al een klein wonder. Afgelopen najaar leek die bijna voortijdig te sneuvelen omdat de VVD-fractie niet akkoord wilde gaan met de dwang die de staatssecretaris uiteindelijk kan opleggen. Die dwang kwam uiteindelijk wel in de wet, maar in ruil voor een periode waarin gemeenten eerst op basis van vrijwilligheid hun vinger op kunnen steken.

Meer duidelijkheid

Wetten maken is ‘een soort balanceeract’, formuleert CDA’er Bart van den Brink het. “Natuurlijk moeten we goed kijken naar vragen over de uitvoerbaarheid. Maar er zit een politieke kant aan de uitwerking. Wat ik belangrijk vind is dat deze wet de onderlinge solidariteit tussen gemeenten versterkt. Die is er nu niet en die is wel nodig.”

“Deze wet is een compromis”, zegt ook Anne-Marijke Podt van D66, “dat kun je er nooit helemaal uithalen. Tot op zekere hoogte snap ik de kritiek. Het is ook een complexe wet. Maar ik ga ervan uit dat er meer duidelijkheid komt.”

Hoe de spreidingswet in de praktijk precies uitpakt, hangt namelijk ook af van regels die nog gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door de provincies. Het idee is dat die regels straks meer duidelijkheid scheppen. De wet die er nu ligt is voor niemand perfect, voor elke coalitiefractie zitten er pijnpunten en overwinningen in. Podt: “Voor mij is nu het belangrijkste of deze wet gaat doen wat die moet doen. Daar ben ik wel van overtuigd.”

