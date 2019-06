Waarom de VVD rekeningrijden héél voorzichtig moet brengen

Het lekken van een maatregel hier en daar is de Tweede Kamer wel gewend, maar zo bont als dinsdag maakt een kabinet het zelden. De pers kreeg uit het aanstaande Klimaatakkoord de CO2-heffing, een inkrimping van de veestapel, veranderingen in de energiebelasting én rekeningrijden toegespeeld.

Als zoveel maatregelen op straat liggen, kunnen we net zo goed volgende week al in debat over het akkoord, dacht de verontwaardigde oppositie, die een verzoek van de SP steunde. De coalitie was tegen: geen debat.

Voor een regering is lekken een beproefd recept. Zo houden de partijen enigszins de regie over de publiciteit. De coalitie kan de bevolking voorbereiden op gevoelige maatregelen, zoals rekeningrijden, en daar ingrepen tegenover plaatsen die hopelijk voordelig uitpakken, zoals de verlaging van de elektriciteitsprijs.

Worstelen met rekeningrijden

Vooral voor de VVD was het zaak om het nieuws over rekeningrijden voorzichtig te brengen. Het is en blijft een moeilijk te slikken meloen voor de liberalen.

Al in juni 1995 verschenen berichten in de kranten dat het kabinet eruit is. Op korte termijn zou een voorstel naar de Kamer gestuurd worden om rekeningrijden in te voeren. Premier Wim Kok meldde dat alle ministers hun akkoord hadden gegeven. Alleen minister van verkeer en waterstaat Annemarie Jorritsma (VVD) had nog wat bezwaren.

Jorritsma’s verzet werd haar in de jaren negentig niet aangerekend. In 1998 werd ze vice-premier in het tweede kabinet-Kok. Haar voorspelling dat rekeningrijden niet voor het einde van de eeuw zou worden ingevoerd, kwam echter ruimschoots uit, mede, omdat de VVD-fractie in de Kamer als coalitiepartner maar contrecoeur meewerkte. Sterker, het zal om en nabij dertig jaar later pas werkelijkheid worden.

In de tussenliggende jaren worstelden de liberalen met het onderwerp en schroomden VVD’ers niet om elkaar onderling de maat te nemen. Pieter Hofstra was jarenlang de woordvoerder in de Tweede Kamerfractie over verkeer. Al in 2004 diende hij samen met toenmalig PvdA-Kamerlid en huidig wethouder in Amsterdam Sharon Dijksma een motie in, waarin het kabinet verzocht werd snel met voorstellen te komen voor de invoering van een vorm van rekeningrijden.

Kilometerheffing in de ijskast

Hofstra werd in liberale kring de profeet die rekeningrijden predikte. Aanvankelijk kreeg hij zijn fractie mee, maar hij werd in 2004 volkomen verrast door zijn fractievoorzitter Jozias van Aartsen. Tijdens de Algemene Beschouwingen stelde Van Aartsen helemaal niets te zien in rekeningrijden. Hofstra's woede werd breed uitgemeten in de kranten en overschaduwde de poging van Van Aartsen tijdens dat debat inspirerende vergezichten te schetsen over Nederland als het New York aan de Noordzee.

Toch verscheen rekeningrijden in 2006 in het verkiezingsprogramma van de VVD. “Kilometerbeprijzing, waarbij je gebruik in plaats van bezit van de auto belast, leidt tot efficiënter gebruik van de weg”, stelden de liberalen. In Trouw stelde het toenmalige VVD-Kamerlid Paul de Krom echter nog geen jaar later dat rekeningrijden ‘een illusie en een excuus (is) om vooral niets te doen aan het werkelijke probleem – te weinig asfalt’. “Intussen staan we bijna in de file van de vorige dag en verhoogt het kabinet de lasten. Alle reden om de kilometerheffing in de ijskast te zetten”, aldus de Krom destijds.

Daar bleef het middel de afgelopen jaren. Vorige kabinetten onder aanvoering van de VVD verklaarden rekeningrijden nadrukkelijk tot taboe. Dat gold ook voor dit kabinet, minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat zei vorige week nog dat de maatregel er deze kabinetsperiode niet gaat komen.

Toch maakte VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een week eerder de geesten al voorzichtig rijp voor rekeningrijden in de toekomst. Daarover moet nagedacht worden, zei Dijkhoff, omdat elektrische auto’s straks geen benzineaccijns meer betalen. Gisteren bleek waarom Dijkhoff zijn uitspraken deed: het kabinet lekte dat er een onderzoek naar rekeningrijden komt. Drie dagen voor de presentatie van het Klimaatakkoord, zodat de maatregel aankomende vrijdag niet als een donderslag bij heldere hemel komt.

