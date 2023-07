Waarom de VVD juist op asiel het kabinet liet vallen

In Den Haag is de verwarring groot, want uitgerekend premier Mark Rutte, die altijd het compromis zoekt, staat aan de basis van deze kabinetsbreuk. VVD’er Rutte benadrukte vorige maand nog dat het kabinet in deze tijd van oorlog juist zou moeten aanblijven. Van dat standpunt is hij blijkbaar teruggekomen, onder druk van zijn eigen partij.

Alle partijen moeten zich nu gaan opmaken voor nieuwe verkiezingen, op z’n vroegst in november. Rutte IV heeft slechts 1,5 jaar geregeerd en is daarmee het kortst zittende kabinet onder leiding van Rutte. Een kabinet dat pas tot stand kwam na de langste formatieperiode ooit, en dat eigenlijk nooit echt heeft geregeerd en van crisis naar crisis ging.

In de liberale achterban bestaat frustratie dat de partij de grootste is, maar veel te veel weggeeft

Opmerkelijk genoeg leidde de premier de crisis zelf in, door deze week plotseling met een harde eis te komen over asiel, wetende dat hij hiermee serieus zou kunnen afstevenen op de val van zijn kabinet.

Maar in de liberale achterban bestaat al langer frustratie dat de partij weliswaar de grootste is, maar steeds te veel weggeeft aan de andere coalitiepartijen. De tijd dat VVD’ers automatisch staan te klappen over het beleid van Rutte is al enige tijd voorbij. Tijdens de laatste congressen begonnen de leden steeds meer en openlijker te morren. Over stikstof, maar vooral over migratie en asiel raakte de partij verzuurd, omdat er maar geen oplossing kwam.

Binnen de VVD is een duidelijk analyse gemaakt. Als het kabinet valt over asiel, kan de partij direct een goede campagne voeren op dit onderwerp, en daarmee partijen op de politieke rechterflank de wind uit de zeilen nemen. Voor de ChristenUnie geldt het hetzelfde: door principieel tegen het beperken van gezinshereniging voor vluchtelingen te zijn, hoopt de kleine christelijke partij juist steun van haar achterban te behouden. Ook die leden voelden zich de afgelopen tijd steeds ongemakkelijker in de coalitie. CDA en D66, die in de peilingen fors op verlies staan, zaten zeker niet op verkiezingen te wachten. Deze partijen probeerden dan ook tevergeefs het compromis over migratie en asiel te zoeken.

Ruttes voorstel verraste ChristenUnie en D66 volledig

Het kabinet heeft uiteindelijk zeven maanden over het migratiebeleid onderhandeld. Het leek erop dat ze er voor 95 procent uit waren, ondanks de grote verschillen van mening tussen VVD-CDA enerzijds en D66-CU anderzijds. Maar binnen de VVD wordt gezegd dat andere partijen hebben onderschat hoe belangrijk het ‘commitment’ van Rutte aan de partij is geweest. Hij moest en zou resultaat laten zien.

Tot ieders verrassing zette VVD-leider Rutte afgelopen woensdagavond de discussie in het kabinet vrij bot direct op scherp. Zijn voorstel om de gezinshereniging fors te beperken verraste zowel de ChristenUnie als D66 volledig, zo lieten deze partijen na afloop weten, vooral omdat zij eerder al te kennen hadden gegeven dit helemaal níet te zien zitten. Maar volgens bronnen binnen de VVD kon het geen verrassing zijn dat de partij dit wel doorzette: het plan lag er immers al sinds januari.

Er was duidelijk iets geknakt bij CU-partijleider Mirjam Bikker

Rutte wilde het ook op een stemming vrijdag in de ministerraad laten aankomen, wat tot zo’n vertrouwensbreuk met de ChristenUnie zou leiden dat het kabinet ook direct zou vallen. De ChristenUnie reageerde donderdag dan ook geschokt en woedend over dit pokerspel van Rutte. Ze spraken over ‘een mes in de rug’. Er was duidelijk iets geknakt bij partijleider Mirjam Bikker, die zei dat haar ‘gezinspartij’ principieel een ‘rode lijn’ trekt bij het beperken van gezinshereniging. De vraag was of deze breuk in het onderling vertrouwen nog wel te lijmen was.

Donderdagavond leek Rutte enigszins terug te komen op het hoge spel dat hij speelde. Hij bood excuses aan over zijn toon van woensdagavond. Daarop deed de coalitie alsnog een poging eruit te komen, waar vooral D66 en CDA allerlei opties aandroegen. In de nachtelijke uren werd als laatste uitweg de ‘noodremprocedure’ bedacht, die staatssecretaris Eric van der Burg zou uitwerken. Vrijdagavond bleek ook dit compromis de partijen niet meer bij elkaar te hebben gebracht.

