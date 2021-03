Waarom de uitslagen er dit jaar zo laat zijn – en Schiermonnikoog toch weer de eerste was

Het uitbrengen van de voorlopige verkiezingsuitslagen duurde woensdagavond wat langer dan normaal. Tot een uur of half 12 waren alleen de voorlopige uitslagen binnen van Schiermonnikoog, Vlieland en Rozendaal. In een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, staakten de stembureaus de tellingen tussen 2 en 3 uur ’s ochtends. Zij maken donderdag hun voorlopige uitslagen bekend. Ook op niveau van de voorkeursstemmen gaat het tellen in de Nederlandse gemeenten donderdag door.

Het zijn de coronamaatregelen, de hoge opkomst van 79,3 procent en het grote aantal van 37 partijen dat aan de verkiezingen heeft deelgenomen waardoor het tellen van de stemmen meer tijd in beslag heeft genomen, denkt een woordvoerder van de Kiesraad. “Bij het tellen moet je afstand houden, en niet op alle locaties kon dat. Dat moest dan elders gebeuren.”

Afzeggingen van tellers

In Rotterdam vielen vrijwilligers voor het tellen van de stemmen uit vanwege klachten. “Tellers zijn niet altijd komen opdagen”, zegt een woordvoerder. “Dat kan te maken hebben met corona.” Dit wreekte zich vooral bij de briefstemmen in Rotterdam, die woensdag nog niet allemaal geteld waren. “Omdat het om die specifieke groep van 70-plussers gaat, wilden we deze stemmen wel meenemen om bij de voorlopige uitslag een goed beeld te geven.”

Ook de gemeente Berkelland stopte om 2 uur ’s ochtends, zonder dat er een een uitslag bekend was. “Ook wij hadden te maken met afzeggingen van tellers”, zegt een woordvoerder, “maar die konden we opvangen met mensen op de reservelijst en gemeenteambtenaren die bijsprongen. De tellingen waren om 2 uur wel klaar, maar de processen-verbaal ervan moeten donderdagochtend nog worden verwerkt op het gemeentehuis. Rond het middaguur kunnen we de uitslag bekendmaken.”

Traditioneel was Schiermonnikoog woensdagavond weer de eerste gemeente met de uitslag. “Het hele eiland helpt mee”, zegt burgemeester Ineke van Gent (GL). “Om de stemming als eerste voor elkaar te krijgen. Wij hadden ook uitvallers vanwege klachten, maar er stonden genoeg eilanders op de reservelijst.” Schiermonnikoog heeft een eigen, ‘geoliede’ methode om de stemmen als eerste gemeente geteld te hebben, waarop de burgemeester subiet een telefoontje pleegt naar het ANP. Toch verliep de telling woensdag ook niet vlekkeloos. Van Gent: “Vanwege de ruimte zaten we niet in het gemeentehuis, maar in het dorpshuis. We moesten voor al die deelnemende partijen een stapel maken, en dan had je ook nog het uitvouwen van die grote stembiljetten. Ook was de opkomst bij ons hoog met 115 procent, 907 stemmen. We hebben voor de zekerheid nog een hertelling gedaan. Dat kostte allemaal tijd.”

Lees ook:

VVD en D66 boeken een liberale zege, terwijl links verdwaasd achter blijft

VVD en D66 kunnen opnieuw regeren, na een historische uitslag. Linkse partijen en het CDA blijven verdwaasd achter. Er komen vier nieuwe fracties in de Kamer.