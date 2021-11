Waarom de onderhandelaars het ‘treindocument’ van Gert-Jan Segers graag bagatelliseren

‘We wisselen zoveel uit’ en ‘niet meer relevant’. Waarom de pogingen de treindocumenten van Gert-Jan Segers te bagatelliseren veelzeggend zijn.

Een lezer van Trouw wilde Gert-Jan Segers er wel de NS-publieksprijs voor geven. Het ‘mapje literatuur’ wat de ChristenUnie-voorman onlangs per ongeluk in een eersteklas coupé liet liggen, zorgde deze week voor een diepe plons in de formatievijver. Het mapje belandde via een oplettende reiziger bij de collega’s van de Volkskrant. Het bevatte onder meer een concept voor een regeerakkoord dat CDA en VVD in september samen hadden opgesteld, toen de formatie in een diepe impasse zat. Beide partijen dachten in die periode na over een minderheidskabinet, maar wilden eigenlijk dolgraag D66 (en de ChristenUnie) weer aan boord hengelen. Al met al een best compleet stuk, dat volop groene en progressieve ambities ademt. Vooral de VVD lijkt bereid veel concessies te doen, op het gebied van klimaat, wonen en vluchtelingen,

Laten we nog eens goed kijken hoe betrokkenen reageerden op deze treinvondst. Informateur Johan Remkes zei dat ‘de relevantie van het stuk hem eigenlijk een beetje ontging’. “Dit is het resultaat van twee fracties die wat aan elkaar gesnuffeld hebben.” Volgens Remkes had het verder geen invloed op het proces. VVD-leider Mark Rutte complimenteerde – heel slim in formatietijd – Segers met het feit dat hij per trein reist ( ‘milieutechnisch handig’), maar schoof het stuk als irrelevant terzijde. “Nee, er worden heel veel stukken gewisseld in zo’n formatie. Daar was dit er één van.’

Het stuk is juist nog enorm relevant in de formatie

We wijzen hier graag even op de grote gelijkenis met Ruttes ontkenning in 2018, toen hij zei nooit gehoord te hebben van een memo over dividendbelasting tijdens de formatie van 2017. “Het kan heel goed dat die stukken er geweest zijn, en dat kan over heel veel onderwerpen zo zijn, en zo gaat zo’n formatie.”

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) bij aankomst op landgoed De Zwaluwenberg voor het vervolg van de formatiegesprekken. Beeld ANP

Al dit weggewuif laat maar één – tegengestelde – conclusie open, want zo werkt het Haagse spinnewiel: het stuk is nog enorm relevant in de formatie. Waarom zat Segers het anders te bestuderen? Uiteraard wilden alle betrokkenen voorkomen wat deze week toch gebeurde. De Telegraaf hekelde de VVD vanwege het ‘kiezersbedrog’ en voorspelt dat de partij van Rutte de grote verliezer wordt van de formatie. ‘Er gaat een siddering door menig VVD’er (...) vanwege het opofferen van de heilige huisjes om met D66, CDA en CU aan de macht te blijven’, aldus de krant.

Wat we niet weten is of en hoe het de sfeer op landgoed De Zwaluwenberg heeft beïnvloed. Daar waren de kopstukken van de formatie donderdag en vrijdag weer bijeen. ‘Knopen doorhakken’, voorspelde Segers. ‘Keuzes maken’, lichtte informateur Wouter Koolmees een tipje van de sluiter op. Volgens hem is het tijd dat er op de grote thema’s duidelijk wordt “waar de compromissen liggen, hoe je water bij de wijn doet.” D66-onderhandelaar Rob Jetten houdt goede moed. “Als ik het een kansloze exercitie vond, was ik niet naar de Zwaluwenberg gekomen.”

Gert-Jan Segers kwam en vertrok veiligheidshalve met de auto.

