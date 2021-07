Waarom de Europese klimaatplannen de formatie kunnen vereenvoudigen

Dát er een groot Europees klimaatplan ligt, daar is iedereen in Den Haag blij mee, flankpartijen uitgezonderd. Nederland zelf heeft immers jarenlang gelobbyd voor Europese klimaatdoelen en -beleid. Toch wachten nog verhitte debatten tijdens de formatie en in de Tweede Kamer: hoe en hoe voortvarend moet het kabinet het Brusselse pakket oppakken?

D66-Kamerlid Raoul Boucke benadrukt allereerst dat hij de plannen van de Europese Commissie ‘historisch’ vindt. “Brussel toont leiderschap op de grootste uitdaging die we hebben.” Wat Boucke betreft doet een nieuw kabinet er nog een schepje bovenop, door naar 60 procent CO 2 -reductie in 2030 te streven, in plaats van de Europese 55 procent. “Duitsland wil 65 procent reduceren, het VK 68 en Denemarken 60 procent. Nederland moet ook tot de kopgroep gaan behoren.”

Het zal een van de strijdpunten worden tijdens de komende formatiegesprekken. De VVD gaat ervan uit dat Nederland, als je de Brusselse norm vertaalt, zo’n 52 à 53 procent moet reduceren. Dat getal noemde Frans Timmermans’ kabinetschef Diederik Samsom onlangs in de Tweede Kamer. VVD-Kamerlid Silvio Erkens: “Waarschijnlijk wordt Nederland niet verplicht tot 55 procent reductie”. Toch valt te verwachten dat klimaat dit jaar een minder hard strijdpunt wordt dan in de vorige formatie. Van het belang van klimaatmaatregelen zijn inmiddels álle middenpartijen overtuigd, en 55 procent halen is al een enorme klus, weten ook D66 en GroenLinks. De Green Deal kan dienen als startpunt van de onderhandelingen.

Kan het klimaatakkoord van tafel?

Erkens zal de komende tijd kritisch naar de plannen kijken. De VVD’er vindt dat de klimaatmaatregelen burgers niet te veel geld mogen kosten. “Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor huishoudens, als die ook CO 2 -rechten moeten betalen. Ik ben benieuwd wat de alternatieven zijn. Op het eerste gezicht lijkt het alsof dit duur wordt voor veel mensen.”

Nederland heeft twee jaar geleden een klimaatakkoord gesloten, met daarin honderden maatregelen om in 2030 49 procent CO 2 -reductie te bereiken. Kan dat overboord?

Integendeel, zeggen Kamerleden. Nederland zal ook het klimaatakkoord moeten uitvoeren om de doelen te halen. Vermoedelijk krijgt de uitvoering van veel van die maatregelen wel ‘meewind’ dankzij de Brusselse plannen. Zo is Erkens blij dat er een grensheffing komt, waardoor bedrijven minder snel naar Azië zullen verkassen als ze in Europa moeten vergroenen. “Die heffing helpt bij het creëren van een gelijk speelveld. We willen de staalindustrie niet verliezen.” Volgens D66’er Boucke zorgt de Brusselse aanscherping van het uitstootrechtensysteem ETS ervoor dat bedrijven minder aanspraak zullen maken op Nederlandse subsidiepotjes. “De hoeveelheid subsidie wordt nu mede berekend op basis van de hoogte van de Europese CO 2 -prijs. Hoe hoger die prijs, hoe minder subsidie.”

Wat gebeurt er met de Nederlandse CO 2 -heffing?

De Nederlandse CO 2 -heffing uit het klimaatakkoord zal vermoedelijk blijven bestaan, naast het Europese belastingsysteem. De VVD en CDA voelden aanvankelijk weinig voor het middel. Tijdens de verkiezingscampagne zei CDA’er Henri Bontenbal nog dat de Nederlandse CO 2 -heffing hopelijk van tafel kan, als er een ambitieuzer Europees systeem komt. Inmiddels denkt hij dat de Nederlandse heffing wel een nuttig instrument kan zijn. “Ik zie dat de industrie er inmiddels aan gewend is dat de belasting er komt. Ze willen graag verduurzamen, ik hoor ze niet echt meer over die heffing.” Wel wil de industrie duidelijkheid over subsidies en infrastructuur. “De grootste uitdaging voor de komende jaren is om het stroomnet klaar te maken voor alle stroom die van zonneweides en windmolenparken komt.”

Voor GroenLinks zijn zowel de Europese als de Nederlandse systemen om CO 2 te beprijzen te soft. Volgens Kamerlid Tom van der Lee wordt de industrie onvoldoende gestimuleerd om te innoveren. “In de Europese plannen krijgen ze nog steeds te veel gratis emissierechten. Daarnaast willen we een versnelde invoering van een bredere nationale CO 2 -heffing.”

Lees ook:

Eurocommissaris Frans Timmermans loopt voor de groene troepen uit: ‘dit wordt heel moeilijk en heel zwaar’

Eurocommissaris Frans Timmermans stortte een hele stapel klimaatwetten over Europa uit. Meteen was er gemor, van alle kanten. Hoewel hij blíjft zeggen dat het gebeuren moet, vreest Timmermans dat de lidstaten en het Europees parlement gehakt maken van de plannen.