Waarom D66 zo laat in actie kwam in de stalking-zaak

Een ‘privézaak’ noemde oud-D66-leider Alexander Pechtold het deze week nog. Hij had het over het conflict tussen een vrouw die slachtoffer is van stalking binnen de partij, volgens een onafhankelijk onderzoeksrapport.

De opmerking van de voormalige leider zegt veel over de blik waarmee D66 altijd heeft gekeken naar de zaak, die al speelt sinds 2016. Eigenlijk tot de dag van vandaag beschouwt het partijbestuur het niet als een kwestie van omgangsvormen binnen de partij, maar als een arbeidsconflict – tussen de vrouw die werkte bij de partij en haar werkgever. En tussen de vrouw en een hoge D66-adviseur die vaak over de vloer kwam bij de partij – en met wie zij een relatie had verbroken.

D66 als werkgever

Ook het huidige partijbestuur ziet het in die termen. Partijvoorzitter Victor Eberhardt had het donderdag op een gezamenlijke persconferentie met Sigrid Kaag consequent over een zaak waarin D66 als ‘werkgever’ is tekortgeschoten. Hij situeerde het grensoverschrijdende gedrag ‘op het werk’ en maakte excuses dat de vrouw ‘geen veilige werkomgeving’ had.

De vrouw nam in 2016 zelf ontslag bij D66, waar ze een goede baan had. Ze was teleurgesteld hoe de partij was omgegaan met de zaak. Het partijbestuur zag aanvankelijk de kwestie vooral als een uit de hand gelopen relatiebreuk.

De vrouw schakelde de politie in omdat ze geen contact meer wilde met de belangrijke partijman, nadat hij haar bleef appen, bellen en volgen. Aangifte deed ze niet. Het incident staat beschreven in het openbare deel van het onderzoek dat D66 in 2020 alsnog liet uitvoeren, toen de zaak in de media kwam.

Pechtold drong niet aan

Destijds werd – anders dan nu – de politiek leider er wél bijgehaald. Pechtold bemiddelde, waarna de man stopte met zijn stalkgedrag. Maar er volgde geen andere maatregel, ook Pechtold drong er niet op aan. De vrouw vertrok.

Toen de zaak in 2020 tijdens de verkiezingscampagne alsnog naar buiten kwam, was dit voor het slachtoffer een nieuwe kans op erkenning. Sigrid Kaag belde de vrouw om haar over te halen om mee te doen aan onafhankelijk onderzoek. “Ik moedigde haar aan”, aldus Kaag. Alleen bleef het specifieke onderzoeksverslag over deze ene zaak vertrouwelijk. D66 zegt: omdat de vrouw dat wilde, vanwege haar privacy.

In dat vertrouwelijke rapport werd de vrouw in het gelijk gesteld: ze was onveilig geweest door het gedrag van de man. D66 maakte de conclusie niet openbaar. Het slachtoffer vroeg Kaag per sms hierover om opheldering. Die reageerde koel en zakelijk. Volgens de vrouw zei Kaag kortaf dat alles inmiddels verliep via advocaten. Kaag verwachtte via de advocaten wel een ‘oplossing’. Die is er nog steeds niet. Een rechtszaak dreigt.

