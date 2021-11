Waarom D66 jaloers is op Duitsland (en de informateurs een arrogant briefje sturen)

D66 zal met jaloerse blik naar de totstandkoming van de Duitse coalitie hebben gekeken. Ondertussen stuurden de informateurs weer een nietszeggend, haast arrogant briefje naar de Tweede Kamer.

‘U wacht nog maar even want wij hebben het druk. P.S. We maken vorderingen.’ De brief is iets langer, maar daar komt het kattebelletje dat de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees donderdag naar de Tweede Kamer stuurden, wel op neer. Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de formatie, maar moet het opnieuw met een kruimel doen. Net als wij.

Wie door de regels heen leest, ziet dat het Sinterklaasakkoord waar eventjes op gehoopt werd, er niet in zit. Ondanks de voortgang die wordt geboekt. Na volgende week krijgt de Kamer weer een brief, schrijven de informateurs. Als excuus dienen onder meer de verplichtingen die met name demissionair premier Rutte heeft, in de strijd tegen het oprukkende coronavirus.

Ook de andere leden van het onderhandelingsteam hebben een drukke agenda. Zo wacht Carola Schouten van de ChristenUnie komende week twee dagen lang het debat over de begroting van haar ministerie van landbouw, natuur en visserij. Dat was heel anders tijdens de formatie van 2017, waar in de luwe zomermaanden alle tijd van de wereld was (en geen corona).

Brief van de informateurs

Ze beloofden ons te informeren over de kabinetsformatie

Ik zie geen informatie over

- deadline

- onderwerpen, akkoorden of status trein nota

- komen er nog wijzigingen in de begroting

Dit is wel heel, heel karig

Maar de meerderheid blokkeert debat. pic.twitter.com/U8T6BmKILk — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) 25 november 2021

Ondertussen maken de oosterburen goede sier met hun snelle regeerakkoord. Een coalitie van socialisten, groenen en liberalen wist in ruim vier weken van echte onderhandelingen grote politieke verschillen te overbruggen. Vooral D66 zal er met scheve ogen naar gekeken hebben. Het kan dus wel: regeren met een vroemvroempartij (de FPD) en toch een groen regeerakkoord sluiten, met klimaatbescherming als fundament.

We roepen nog even de woorden van D66-leider Sigrid Kaag in herinnering, van afgelopen september. “Ik kan geen geloofwaardig onderdeel zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek”, zei ze in haar H.J. Schoolezing. Vandaar dat in D66-kringen altijd wordt benadrukt: we zijn er nog niet, het kan nog misgaan.

Pijnlijk voor D66

De Duitse stoplichtcoalitie heeft meer milieuplannen die D66 (en vergeet de ChristenUnie niet) graag in het regeerakkoord zou zien. Een ministerie van klimaat dat ook taken van economische zaken overneemt, zoals energie. Een afspraak om 80 procent van de energie in 2030 uit duurzame bronnen te laten komen. Een ‘klimaatcheck’ voor alle nieuwe wetsvoorstellen.

Pijnlijk voor D66 is ook een ander wapenfeit van de Duitse Groenen. Politiek leider Annalena Baerbock wordt de eerste vrouw die het Duitse ministerie van buitenlandse zaken gaat leiden. De droombaan van Kaag, die op haar eigen korte invalbeurt na, in Nederland nog nooit door een vrouw is vervuld. Pas als de contouren van het regeerakkoord helder zijn, zullen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zich over de verdeling van de ministeries buigen. Het is niet waarschijnlijk dat BuZa naar D66 gaat, als die partij voorrang geeft aan een klimaatministerie én het prestigieuze ministerie van financiën, traditiegetrouw een beloning voor de op-een-na-grootste coalitiepartij.

Zover is het alleen nog niet. Eerst moet Kaag zelf de knoop nog doorhakken of ze straks in de Tweede Kamer blijft. Diezelfde Tweede Kamer die nog een paar weken geduld moet oefenen.

