Waar zijn de ministers mee bezig? Niet met hun eigen werk

Dubbele petten, wisselende petten, het is niet meer bij te houden. De werkagenda van Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Visserij, zal de komende weken niet gevuld zijn met stikstof, vee of voedsel. Haar pet staat even naar de formatie, waar ze samen met partijleider Gert-Jan Segers de onderhandelingen voor de ChristenUnie voert. ‘Graag vraag ik het begrip voor deze situatie van uw Kamer,(..) bij het inplannen van debatten met mijn beschikbaarheid als minister van LNV”, schreef ze woensdag aan de Kamer.

Bij de oppositie kwam het stoom uit de oren. Laura Bromet van GroenLinks tweette: “Dit is geen manier van doen en al helemaal geen Nieuwe bestuurscultuur.” Het geplande debat over Natuur ging donderdag niet door omdat Schouten bij de informateur zat. Segers kan haar (en haar financiële kennis) niet missen aan de formatietafel. Schouten was er in 2017 ook al bij.

Net als Wouter Koolmees. Toen nog als secondant van toenmalig D66-leider Alexander Pechtold, nu als informateur naast collega Remkes. Koolmees zei deze week daarom zijn ministerie van Sociale Zaken vaarwel. Dat blijft achter in handen van staatssecretaris VVD’er Dennis Wiersma, tot voor kort Kamerlid. De keus voor D66’er Koolmees is begrijpelijk vanuit zijn ervaring en partij-achtergrond, toch was er in het voorjaar kritiek op informateurs Ollongren en Jorritsma die ‘te dicht bij het kabinet’ zouden staan.

Het geschuif met ministerspetten zorgt ook elders voor problemen. Zo moesten de net aangetreden invallers op de ministeries van buitenlandse zaken en defensie zich deze week over een zeer gevoelige kwestie buigen: de evacuaties uit Afghanistan. De Kamer wacht met smart op de antwoorden hoeveel Nederlanders en Afghanen daar nog vastzitten en hoe het kabinet hen uit Kabul weg denkt te krijgen. Politiek ligt de uitvoering van deze motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj heel gevoelig. De VVD stemde als enige coalitiepartij tegen.

Ankie Broekers-Knol (VVD) gaf daar onlangs op geheel eigen, olifanteske wijze haar mening over. De demissionair staatssecretaris van justitie behield na het roerige Afghanistandebat half september als enige bewindspersoon het pluche, maar moest - geheel in de traditie van dit kabinet - deze week opnieuw door het stof voor haar opmerkingen over de ‘honderdduizend’ Afghanen die hierheen zouden komen. Waarmee ze weer minder tijd over had voor haar eigenlijke taak: de Afghanen die hier wel veilig zijn aangekomen door de asielprocedure loodsen).

Het derde kabinet Rutte heeft nog maar één prioriteit: zo snel mogelijk een kabinet-Rutte 4 vormen. Dat mag cynisch klinken, ‘langs de lijnen van de inhoud’ is het logisch. Op de meeste ministeries is weliswaar veel werk te doen, maar er is een nieuw kabinet nodig om de knopen door te hakken in alle crisis op het gebied van stikstof, wonen, energie of klimaat. Of daarmee de stilte in de formatie eindelijk indaalt? Daar we als chroniqueurs van deze wekelijkse rubriek na een half jaar Netflix-achtig drama niet helemaal zeker van.