Waar komen toch al die lege Forum-wijnflessen vandaan?

In de werkkamers van het brutalistische, tijdelijke Tweede Kamergebouw geldt een kerstboomverbod. Zal wel iets met veiligheid en stroomverbruik te maken hebben, want het B67-gebouw (het vroegere ministerie van buitenlandse zaken) kan wat dat betreft weinig hebben.

Forum voor Democratie zou Forum voor Democratie niet zijn als die partij deze betuttelende beperking niet zou proberen te negeren. Dus staat er in de Forum-fractievertrekken een bouwwerk van omgekeerde lege wijnflessen, in de vorm van een kerstboom. Eerlijk is eerlijk: die ziet er best feeëriek uit.

In die flessen heeft dus ooit wijn gezeten. Waar die wijn precies is gebleven, hebben onze collega’s van het AD vorige week onthuld. Zij wisten de hand te leggen op een brief van de beveiligingsdienst, gericht aan het bestuur van de Tweede Kamer, over bacchanalen bij Forum.

Basale fatsoensnormen

Dat de FvD’ers de drank rijkelijk lieten vloeien, was voor de beveiligers nog tot daaraan toe. Maar, zo schreven ze in april vorig jaar: ‘Met Kamerleden en medewerkers van Forum voor Democratie hebben zich het afgelopen half jaar meerdere zaken afgespeeld die in strijd zijn met veiligheidseisen, huisregels of basale fatsoensnormen’.

Als je de beveiligers mag geloven, is het daar één grote bende, inclusief sigarettenpeuken op de grond en omgevallen planten. ‘Om 07.15 uur trof een Kamermedewerker een paar slapende FvD’ers aan’, zo schrijven ze.

Ze noemen Kamerlid Gideon van Meijeren bij naam. In januari vorig jaar wordt die een keer na middernacht in de FvD-fractiekamer aangetroffen, slapend op een bank. ‘Betrokkene was in ruime mate onder invloed van alcohol’.

Opvallend, want kort geleden – in reactie op een andere zaak – had Van Meijeren nog verkondigd dat hij geheelonthouder is, ofwel geen druppel alcohol drinkt.

Kartelpartijen

Maar het zou niet fair zijn om alleen Forum in deze feestdagenaflevering van Plein 2 te associëren met overmatig drankgebruik. De ‘kartelpartijen’, zoals FvD ze noemt, hebben een overdaad aan alcoholische voetstappen achtergelaten in Den Haag en omstreken. Al valt niet te ontkennen dat het ietwat clichématige beeld van politieke zuip-, schrans- en rookpartijen al een aantal decennia aan slijtage onderhevig is. De consumptie van alcoholvrij bier in het Kamergebouw stijgt zienderogen.

Vroeger vonden we het normaal dat de fractie van de Partij van de Arbeid er een eigen caféhoek op nahield in het aloude parlementsgebouw. Daar gingen al vroeg in de middag de kroonkurken van de bierflessen. Johan Remkes van de VVD, oud-minister en dit jaar vooral in het nieuws geweest als stikstofgoeroe, was ambassadeur van het Genevergenootschap.

In de tijd dat nevenfuncties van ministers in een kwaad daglicht begonnen te staan, vroeg Remkes’ baas Jan Peter Balkenende hem om die functie op te geven. ‘Dit is geen nevenfunctie, maar een waardigheid’, antwoordde de VVD’er toen. Balkenende liet het daar maar bij.

We kunnen het wellicht een paradoxale wending in de geschiedenis noemen dat Forum voor Democratie de oude karteltijden juist wil doen herleven. De nieuwste verhalen over de FvD-drankgelagen kunnen zich meten met een bericht dat op 27 oktober 1976 op de voorpagina van het Leids Dagblad stond. ‘De provinciaal accountant van Groningen heeft het provinciebestuur beschuldigd van het gebruik van sterke drank op kosten van de overheid, van drinkfestijnen en van wangedrag. De accountant had uitvoerig melding gemaakt van nachtelijke drinkfestijnen, waaraan door de conciërge van het provinciehuis een einde moest worden gemaakt, waarna enige heren laveloos en onbekwaam moesten worden afgevoerd.’