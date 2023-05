Waar blijft het landbouwakkoord? De Tweede Kamer wordt ongeduldig

Het uitblijven van een landbouwakkoord leidt tot ongeduldige en geïrriteerde reacties in de Tweede Kamer. Het ‘vergadercircus’ zint Laura Bromet (GroenLinks) niet, terwijl Sandra Beckerman (SP) minister Piet Adema (natuur en landbouw) erop wijst dat er te veel tijd verloren gaat. Adema is zelf ook teleurgesteld over het lange onderhandelingsproces, maar stelt dat hij liever een zorgvuldig akkoord dan een snel akkoord heeft. Dat bleek tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

Vorige week woensdag kwamen Adema en de verschillende belangenorganisaties samen om verder te onderhandelen over een landbouwakkoord. Hoewel het overleg de hele nacht doorging, en minister-president Mark Rutte ’s nachts nog langskwam, leidde het niet tot een akkoord. Het belangrijkste pijnpunt waar de partijen het niet over eens worden, is hoeveel geld er voor natuurbeheer beschikbaar wordt gesteld aan de landbouwsector.

Geen zicht op eventuele deadlines

Adema weigert tijdens het vragenuur de Kamer inzicht te geven in het proces van de onderhandelingen. Hij zegt niet welke stappen er zijn gezet en spreekt zich ook niet uit over eventuele deadlines. Dat komt doordat de onderhandelingen volgens Adema “een precair proces” zijn. Dit voedt de frustratie van de Kamer. Jesse Klaver (GroenLinks) voorspelt dat de minister “op ramkoers met de Kamer” ligt.

Klaver wil dat Adema het pakket conceptmaatregelen, dat op dit moment bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ligt voor doorrekening, ook naar de Tweede Kamer stuurt. Adema gaat dit niet doen, omdat zoiets niet de lijn van het kabinet is.

De Kamer vraagt zich verder af hoe lang Adema nog doorgaat met onderhandelen. Eva Akerboom (Partij voor de Dieren) stelt dat de minister zich “laat gijzelen” en vraagt zich af wanneer hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Adema zegt dat er alternatieve plannen in de maak zijn, maar dat hij er vertrouwen in heeft dat het akkoord er komt.

Vertrouwen in de politiek

Volgens Adema is het sluiten van een landbouwakkoord belangrijk voor het vertrouwen in de politiek. “Het is van groot belang dat het akkoord er komt, om te laten zien dat er draagvlak is.” Toch betekent dit niet dat hij ten koste van alles een akkoord wil sluiten, zegt Adema. Het kabinet heeft “harde doelstellingen” waar hij niet van af wil wijken. Daarnaast gaan de onderhandelingen niet “om het pleasen van de landbouw”.

Ondanks de harde woorden van de Kamer blijft Adema positief over de kans op een akkoord. Er is volgens de minister vooruitgang geboekt en er zit nog altijd beweging in het proces. Hij vraagt de Kamer dan ook om geduld: “Een broedende kip moet je immers niet storen.”

