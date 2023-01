VVD wil vooraf doelen en criteria stellen voor fonds slavernijverleden

De Tweede Kamer vindt dat nazaten en andere belanghebbenden inspraak moeten krijgen in het bewustwordingsfonds over het slavernijverleden. Voor de VVD is dat niet genoeg. De grootste coalitiepartij wil dat de Tweede Kamer vooraf doelen en criteria stelt.

VVD-Kamerlid Pim van Strien zei woensdag in een Kamerdebat over de slavernijexcuses dat zijn partij geen ‘blanco cheque’ wil uitschrijven voor organisaties die willen werken aan herstel en bewustwording. De VVD is bovendien tegen herstelbetalingen. Van Strien sluit zich aan bij een pleidooi van SP-Kamerlid Renske Leijten om te voorkomen dat het geld vooral bij grote organisaties terechtkomt, die de weg naar subsidiepotjes al weten te vinden.

‘Een komma, geen punt’

Premier Mark Rutte bood op 19 december excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. De Tweede Kamer is overwegend lovend over de woorden die hij uitsprak. Rutte noemde zijn toespraak nadrukkelijk een ‘komma’ en geen ‘punt’, omdat hij ook wil dat er gewerkt wordt aan de wijze waarop de slavernij doorwerkt in het heden. Het kabinet wil onderzoek en meer aandacht voor het slavernijverleden in het onderwijs.

De Tweede Kamer vindt daarom, net als het kabinet, dat er goed geluisterd moet worden naar de mensen die het aangaat. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen daarom nog niet veel loslaten over de invulling van het fonds. Daarbij speelt mee dat betrokkenen in Suriname en Caribisch Nederland in aanloop naar de excuses het gevoel hadden dat zij er onvoldoende bij betrokken werden. Vooraf dreigden de excuses dreigden daardoor op een mislukking uit te lopen. In die valkuil wil de Kamer niet nog een keer trappen.

