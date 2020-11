VVD wil ‘rafelranden kapitalisme bijschaven’

De grootste regeringspartij zet voor de parlementsverkiezingen van maart 2021 in op een hoger minimumloon, een bonus voor voltijdswerken en gerichte lastenverlichting. Vooral het MKB en de middenklasse moeten meer profiteren van toeslagen en kortingen, zeker nu zij het in de coronacrisis extra zwaar hebben, aldus de VVD. Deze groepen dragen het meest bij aan premies en belastingen.

De keus voor de middengroepen zette de partij al eerder in met het verschijnen van het manifest ‘Liberalisme dat werkt voor mensen’ van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in 2019. Daarin pleitte hij voor meer aandacht voor de middenklasse, die te weinig heeft geprofiteerd van de economische groei. Ook premier Rutte brak begin dit jaar al een lans voor een sterkere overheid. Onder leiding van Dijkhoff en partijprominent Uri Rosenthal werkten de leden afgelopen maanden in diverse (digitale) bijeenkomsten aan het programma.

,,We moeten erkennen dat het beleid niet altijd heeft geleid tot het juiste resultaat. En het komt niet vanzelf goed als we op dezelfde weg door blijven gaan”, aldus Klaas Dijkhoff in het AD. Hij waarchuwt dat lastenverlichting waarschijnlijk niet meteen uitvoerbaar is, nu Nederland in nog zwaarder weer dreigt te belanden vanwege de coronacrisis.

Stevige veroordelingen

Desondanks staan er in het programma stevige veroordelingen van de ‘uitwassen’ van het eigen (belasting)beleid van de afgelopen jaren. Zo schrijft de partij: “Door technologische ontwikkelingen groeien bedrijven snel uit tot monopolies, of zijn bedrijven ontstaan die miljarden aan omzet kunnen behalen zonder voldoende bij te dragen aan de samenleving. Winsten worden geboekt in landen zonder dat bedrijven daar ook echte kantoren of fabrieken met medewerkers hebben.” En: “De macht van sommige private partijen is op een aantal terreinen doorgeschoten.”

‘Een jaarlijks quotum voor hervestiging van vluchtelingen’

Op het gebied van veiligheid en integratie kiest de VVD voor een hardere lijn, net als andere partijen op de rechterflank. Zo pleit de partij voor ‘een jaarlijks quotum voor hervestiging van vluchtelingen dat, mede gelet op maatschappelijk draagvlak, ook nul kan zijn’.

De VVD wil de regels voor het afgeven van een permanente verblijfsvergunning strenger maken. Opvang en een strengere selectie moet vooral plaatsvinden buiten en aan de randen van Europa. In het programma staat ook een soort escalatieladder mocht zich een nieuwe migratiecrisis voordoen die de partij ‘koste wat kost’ wil voorkomen. De VVD is dan desnoods bereid tot het (tijdelijk) sluiten van de Nederlandse grenzen voor vluchtelingen en het aanpassen van het VN-vluchtelingenverdrag.

Vrijheid van onderwijs ingeperkt

De VVD wil een grondwetswijziging die bepaalt dat artikel 23, de vrijheid van onderwijs, het gelijkheidsbeginsel niet mag ondermijnen. Die vrijheid wordt volgens de partij door ‘kwaadwillenden’ gebruikt om de Nederlandse waarden te ondermijnen. De VVD wil dat de inspectie sneller moet kunnen ingrijpen als op scholen ondemocratische waarden onderwezen worden. Bijzondere scholen (onder meer christelijk of islamitisch onderwijs) moeten leerlingen niet meer kunnen weigeren op grond van de levensovertuiging van hun ouders. De huidige coalitie is verdeeld over deze kwestie. Christelijke partijen als CU en CDA vrezen dat hiermee ook wordt getornd aan de status van christelijk onderwijs.

