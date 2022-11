VVD wil dat minister Adema uitspraken over latere deadline voor stikstofreductie terugneemt

“Het verkopen van het loslaten van die deadline is gratis bier wat we allemaal misschien in zaaltjes willen verkopen. Die luxe kunnen we ons niet permitteren”, zegt Van Campen na een overleg met de stikstofspecialisten in de coalitie.

Op de vraag of Adema zijn uitspraken moet terugnemen zegt Van Campen: “Ik denk dat dat nodig is.” De bewindsman deed zijn uitspraken op een bijeenkomst met boeren, waarover Trouw bericht.

Ook Tjeerd de Groot van D66 vindt dat de landbouwminister zijn woorden terug moet nemen. Adema schept valse verwachtingen voor de boeren, vindt het Kamerlid. “En dat is eigenlijk heel wreed omdat de boeren denken dat het wel losloopt. Maar het loopt niet los, het is heel ingrijpend wat ze te wachten staat.” Volgens De Groot heeft Adema ‘een groot probleem’ als hij zijn uitspraken niet terugneemt. “Maar dan hebben we het wel over een als-dan-situatie.”

CDA wil nog niet reageren

CDA’er Derk Boswijk wil nog niet reageren op de kwestie. Zijn partijleider Wopke Hoekstra zei eerder dat het doel van 2030 ‘niet heilig’ was. Dit leidde tot zeer grote onrust in de coalitie en het kabinet. Daarvoor al was de stikstofcrisis een politiek gevoelig dossier. Dat Adema het stikstofadvies van Johan Remkes zo interpreteert dat het op sommige plekken in bepaalde situaties ‘ook 2032, 2033 of 2034 mag worden’, leidt opnieuw tot politieke spanning. Adema is nog maar een maand minister.

Een woordvoerder van de bewindsman benadrukt dat Adema het doel om de uitstoot in 2030 te halveren niet loslaat. Hij heeft bij de bijeenkomst met boeren in Drachten waar Trouw bij was, willen zeggen dat hier regionaal vanaf kan worden geweken als dat bij evaluatiemomenten in 2025 en 2028 nodig blijkt. Dat staat ook in het advies van Johan Remkes dat het kabinet heeft overgenomen, aldus de woordvoerder.

Natuurorganisaties niet te spreken over uitspraken Natuur- en milieuorganisaties vinden dat landbouwminister Piet Adema ‘ruis creëert’ met zijn uitspraken over de stikstofdoelen. Natuur & Milieu, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds zijn niet te spreken over de minister. “Zowel voor boer, bouwer als natuur is het opnieuw ter discussie stellen van het rapport van Remkes slecht nieuws”, aldus de organisaties. “De vraag vanuit de samenleving is altijd geweest om duidelijkheid te geven over de toekomst van de landbouw en wat daarvoor noodzakelijke maatregelen zijn. Het laatste wat nodig is, is verdere vertraging, waardoor de natuur achteruitgaat en de stikstofopgave alleen maar groter wordt.” Advocaat Valentijn Wösten van Mobilisation for the Environment (MOB) vindt dat Adema ‘met vuur aan het spelen’ is. Wösten zegt dat de minister zijn woorden terug moet nemen “als hij wil rekenen op een constructieve opstelling van MOB”.

