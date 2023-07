VVD staat op een kruispunt: door met Rutte of niet?

Waren wij vrijdagavond getuige van het einde van het lange tijdperk-Rutte, of krijgt dat nog een vervolg? Het is een vraag die op het bordje ligt van zijn partij, de VVD, en van de kiezers, niet te vergeten. Gunnen zij – na het wegstrepen van mogelijke andere kandidaten met veel minder ervaring – Mark Rutte een vijfde ronde?

Dat de langstzittende premier in de Nederlandse geschiedenis niet langer onaantastbaar is binnen zijn partij, is al een tijdje duidelijk. In het debat over asiel en migratie (het onderwerp waarover Rutte IV struikelde) eiste de Tweede Kamerfractie van de liberale partij eind vorig jaar daadkracht van de premier. De ‘instroom’ van asielzoekers moest en zou omlaag, en ‘Mark’ moest dat regelen. Niet zozeer als minister-president, maar als ‘voorman’ van de VVD.

Fractieleider Sophie Hermans wekte de indruk het hard te spelen. “Mark, schiet eens op”, zei ze begin juni tijdens een partijcongres in Apeldoorn. Ze zei zelfs dat de bewindslieden die iets met asiel en migratie te maken hebben niet op vakantie mochten zo lang er geen stevig pakket migratiemaatregelen lag.

In november vorig jaar moest ‘voorman Mark’ al op het matje komen van de VVD-fractie, die ontevreden was over het kabinetsvoorstel om gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen. Dat was een ‘pittig gesprek’, zei Hermans na afloop ontelbare keren. Rutte’s plechtige belofte dat hij écht iets zou doen aan die ‘instroom’ trok de fractie zuinigjes over de streep. Tijdens het congres in juni herhaalde Rutte die belofte nog eens tegenover de leden.

Rutte kan zich nu profileren als sterke man op migratiegebied

Hoe zal die achterban nu naar die voorman kijken? In plaats van migratiemaatregelen hebben ze een kabinetscrisis en een aanstaande verkiezingscampagne. Maar ze kijken ook naar een voorman die naar eigen zeggen zijn stinkende best heeft gedaan om het asiel- en migratiebeleid aan te scherpen, maar die stukliep op de muur van zijn coalitiegenoten, ChristenUnie en D66 voorop.

Die tegenstellingen zullen ongetwijfeld – en wellicht karikaturaal – worden uitvergroot tijdens de campagne. Voor Rutte kan dat een wapen zijn om zich als sterke man te profileren tegen de partijen die nóg rechtser zijn dan de VVD en die een streng migratiebeleid op hun voorhoofd geschreven hebben staan.

Wil Rutte zelf?

Behalve de VVD en de Nederlandse kiezers is er nóg iemand die het lot van Rutte bepaalt, en dat is uiteraard Rutte zelf. Wil hij na die (bijna) dertien zware jaren in het Torentje blijven, in een nieuwe, ongetwijfeld moeizame coalitie? De afgelopen anderhalf jaar, de levensduur van Rutte IV, waren er toch momenten dat hij zijn vertrouwde enthousiasme en doorzettingsvermogen even kwijt leek te zijn. “Als het vertrouwen van de Kamer er niet is, ga ik wat anders doen”, zei hij in mei vorig jaar kregelig tijdens het debat over zijn gewiste sms’jes.

Op de persconferentie die hij vrijdagavond gaf over de val van zijn kabinet, kreeg hij de vraag of hij opnieuw lijsttrekker voor de VVD wilde worden. “Het is net gebeurd, dus ik moet ook even nadenken”, was zijn antwoord. “Mijn partij moet er even over nadenken, dat zal voor alle partijen gelden. Maar als u mij nu vraagt om dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ‘ja’, want ik heb die energie en ook de ideeën. Maar ik vind ook dat je even de tijd moet nemen om erover na te denken.”

Ervaringen uit het verleden wijzen uit dat de uitspraak ‘als je het me nu vraagt, zeg ik ja’ bij Rutte betekent dat hij het ook daadwerkelijk gaat doen.

Welke VVD’ers zouden Rutte kunnen opvolgen?

Bij vorige verkiezingen was het meestal Rutte die zich lang van tevoren kandidaat stelde, waarna de zaak binnen de VVD was beklonken. Slechts één keer, in 2006, is er onder de leden een lijsttrekkersverkiezing gehouden. Dat is de partij slecht bevallen. Rutte won toen, met een benauwde 51 procent, van Rita Verdonk, waarna het nog lang onrustig bleef in de partij.

Nu is het niet langer vanzelfsprekend dat het VVD-leiderschap automatisch aan Rutte toevalt. Dilan Yeşilgöz-Zegerius wordt als mogelijke uitdager genoemd, de huidige (demissionaire) minister van justitie. Ook Christianne van de Wal (stikstof en natuur) heeft in korte tijd naam gemaakt als kordate bewindspersoon. Voormalig minister Edith Schippers, vertrouweling van Rutte, werd vorig jaar opeens gelanceerd als VVD-aanvoerder in de Eerste Kamer, waarna de geruchten over een mogelijke machtsoverdracht op gang kwamen.

Hoe dan ook, tegen de achtergrond van relatief nieuwe politieke fenomenen zoals de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas en de mogelijke partij-in-oprichting van Pieter Omtzigt zal het voor de VVD de komende verkiezingscampagne allesbehalve ‘business as usual’ kunnen zijn.

