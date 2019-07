VVD-senator Bruijn wint spannende strijd om voorzitterschap Eerste Kamer

De 75 leden van de Eerste Kamer begonnen de verkiezingen dinsdag voor hun nieuwe voorzitter met een keus uit liefst vier kandidaten. Er valt dus wat te kiezen, ‘in de categorie man’, zoals senator Annelien van Bredenoord opmerkte. In de eerste stemronde haalde GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort, hoogleraar theologie in Nijmegen, de meeste stemmen (21). Na ronde twee gingen de twee kandidaten met de meeste stemmen door: Ganzevoort en Bruijn.

De nieuwe voorzitter zit op dinsdagen de vergaderingen van de senaat voor en vertegenwoordigt de Eerste Kamer in binnen- en buitenland bij ceremoniële bijeenkomsten. Ook klinkt straks uit zijn mond het ‘Leve de koning’ op Prinsjesdag.

Ervaren senator

Kandidaten mochten zich vooraf presenteren aan hun collega-senatoren. Bruijn was al een van de favorieten vooraf. Naast senator is hij hoogleraar immunopathologie in Leiden. Hij schreef in 2010 mede het verkiezingsprogramma en is binnen de VVD zeer actief. Hij zit sinds 2012 in de Eerste Kamer, waar hij zich vooral bezig hield met onderwijs. In zijn vrije tijd is hij organist bij speciale universitaire vieringen in de Pieterskerk in Leiden. In zijn toespraak zei hij te streven naar verbinding.

Wie voorzitter van de Eerste Kamer wordt, bepaalt die Kamer zelf in een geheime stemming met briefjes. Er zijn wel tradities: zo mag de grootste fractie een kandidaat voordragen, die ook vaak gekozen wordt. Een andere traditie: de voorzitter is een ervaren senator, die gepokt en gemazeld is in het parlementaire werk. Ditmaal is er ook een profielschets opgesteld waarin ervaring de hoofdeis vormde, naast verbindende eigenschappen.

Dat de voorzitter ervaren moest zijn, was meteen al slecht nieuws voor de debutant in de senaat, Forum voor Democratie. De partij haalde bij de Provinciale Verkiezingen in maart de meeste stemmen. Vervolgens kozen de gedeputeerden de Eerste Kamerleden, wat de nieuwkomer in de senaat twaalf zetels opleverde en samen met de VVD de grootste fractie maakte.

Vredesmissie in Burundi

Forum schoof daarom Toine Beukering naar voren, een oud-brigadegeneraal van de Koninklijke Landmacht die vredesmissies in Burundi en Ivoorkust. Beukering (60) gooide meteen daarna zijn eigen glazen in met een groot interview in De Telegraaf. Daarin wees hij ‘Oekraïense gekken’ (en niet Rusland) aan als mogelijke daders van het neerschieten van vlucht MH17. Ook zei hij dat Joden in de Tweede Oorlog zich ‘als makke lammetjes’ naar de gaskamer hebben laten sturen. Beukering krabbelde terug en bood excuses aan, maar het gebrek aan politieke ervaring was al bewezen. In zijn presentatie wees hij op de ervaring die hij in functies bij Defensie heeft opgedaan.

D66'er Joris Backer haalde in de eerste ronde de minste stemmen. Hij was de afgelopen weken als nestor de tijdelijke voorzitter, en eerder ondervoorzitter. “Mijn kompas is geijkt op vertrouwen”, zei hij in zijn presentatie. De coalitie heeft in de nieuwe Eerste Kamer 32 van de 75 zetels. Voor verschillende belangrijke wetsvoorstellen, zoals rond pensioen en klimaat, heeft de coalitie daarom steun nodig van de oppositie. Steun van één partij, bijvoorbeeld GroenLinks of PvdA, is voldoende.

