VVD met drie vrouwen bovenaan de lijst de verkiezingen in

De VVD gaat de verkiezingen in met een door vrouwen aangevoerde lijst. Huidig fractievoorziter Sophie Hermans en integratiewoordvoerder Bente Becker vervolmaken na lijsttrekker Dilan Yesilgöz de top drie. Op plaats vier staat demissionair staatssecretaris Eric van der Burg van asiel.

De VVD kiest voor een ervaren lijst, zo bevestigen partijbronnen. De eerste tien kandidaten zitten nu al in de Tweede Kamer of in het demissionaire kabinet. Stikstofminister Christianne van der Wal (plaats 5) is ook kandidaat voor de Kamer, net als staatssecretaris Aukje de Vries (toeslagen), op plek 8. Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul vervolmaakt de top-tien. De leden zullen nog moeten instemmen met de kandidatenlijst.

Stevig geluid over asiel en migratie

Niet eerder bestond de top drie van een van de gevestigde partijen geheel uit vrouwen. Bij de vorige verkiezingen ging de VVD de campagne in met Mark Rutte als lijsttrekker, toen stonden op plek twee tot en met vijf vrouwelijke kandidaten. Dat waren de huidige drie lijstaanvoerders, aangevuld met Tamara van Ark, die inmiddels uit de politiek vertrokken is.

Bij de eerste tien staan verder de huidige Kamerleden Ruben Brekelmans (6), Eelco Heinen (7) en Roelien Kamminga (9). Heinen gaat in de fractie over Financiën, Kamminga is woordvoerder binnenlandse zaken en fractiesecretaris. Brekelmans viel afgelopen periode op als woordvoerder buitenlandbeleid en asiel. Recent liet hij weten geen moeite te hebben met samenwerking met de PVV over asielbeleid, een optie die partijleider Yesilgöz ook openhoudt.

De VVD presenteerde vorige week al het verkiezingsprogramma, waarin het al een zeer stevig geluid over migratie en asiel liet horen. De partij pleit voor twee asielstatussen en het inperken van nareizen voor familieleden van vluchtelingen. Eerder viel het kabinet-Rutte IV, toen de liberalen voet bij stuk hielden over beperking van gezinshereniging. De VVD zet ook in op verbetering van de bestaanszekerheid en de financiële positie van de middenklasse, die volgens de partij steeds meer in de verdrukking komt.

Niels Markus

