VVD-leden steunen massaal spreidingswet asielzoekers, Rutte roept op tot indammen instroom

VVD-leden hebben de spreidingswet van hun eigen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) massaal gesteund. Een motie van Ietje Jacobs werd met 77 procent van de stemmen aangenomen op het VVD-congres.

Een tweede motie - tegen de spreidingswet - werd met 76 procent verworpen.

Tientallen VVD’ers, onder wie partijprominenten en lokale politici, maakten tijdens het congres gebruik van de mogelijkheid hun afkeer tegen de ‘dwangwet’ of juist hun steun voor de spreidingswet uit te spreken. Ze hadden daar elk 45 seconden voor.

Rutte wil asielinstroom terugdringen

Partijleider Rutte zei tijdens zijn toespraak dat hij vindt dat de asielinstroom ‘substantieel’ naar beneden moet. Volgens Rutte is de instroom twee tot drie keer zo hoog als normaal, en dat er vanuit het kabinet te weinig oog is geweest voor het stijgende aantal asielzoekers. “Dat is fout van ons.” De hoge instroom is “echt een probleem”. Als de instroom omlaaggaat, wordt in de toekomst voorkomen dat er asielzoekers op het gras moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zo hield hij de VVD-leden voor.

De beelden van afgelopen zomer, toen asielzoekers buiten moesten slapen voor de poort van een overvol aanmeldcentrum in Ter Apel, suggereren dat dat komt door een piek in het aantal asielaanvragen. Maar de instroom van deze zomer is vergelijkbaar met die van een jaar geleden. De afgelopen maanden kwamen rond de 4000 nieuwe asielaanvragen binnen per maand. Al vanaf juni 2021 liep het aantal aanvragen weer gestaag op. In augustus vorig jaar kwamen 3.500 nieuwe aanvragen binnen. In oktober 2021 waren dat er zelfs 5000.

Dat de situatie bij het aanmeldcentrum juist deze zomer zo uit de hand loopt kan dus niet alleen worden geweten aan de relatief hoge instroom. Een groter probleem is dat de asielzoekerscentra in Nederland vol zitten.

In deze aflevering van onze podcast Haags Halfuurtje ontleden we hoe de asielcrisis nou echt ontstaan is, en waarom het systeem juist nu uit zijn voegen lijkt te barsten.

