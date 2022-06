VVD kritisch over nieuw plan voor belasting in box 3

“Ik ben verbaasd en geïrriteerd”, zei VVD-kamerlid Folkert Idsinga woensdag tijdens een Kamerdebat over box 3. Hij vindt de keuze van het kabinet om in het nieuwe systeem vanaf 2025 jaarlijks alleen de vermogensgroei te belasten, en niet het vermogen zelf, veel te snel. Idsinga vreest dat deze zogeheten vermogensaanwasbelasting voor schrijnende situaties kan zorgen en denkt dat het zelfs “voor de mensen in het land het meest nadelig uitpakt”.

Andere opties onderzoeken

Burgers moeten straks belasting betalen over hun beleggingswinsten en de forse waardestijging van een woning, terwijl ze daarvoor onvoldoende liquide middelen hebben. Dat zorgt voor nieuwe problemen, voorspelt Idsinga. De VVD ziet meer in een vermogensbelasting en wil dat staatssecretaris Marnix van Rij deze en andere opties nog eens grondig onderzoekt.

De kritische opstelling van de VVD leidde woensdag tot verwarring bij zowel de oppositie als de coalitiepartners. “Staan de afspraken in het coalitieakkoord hiermee op losse schroeven?”, vroeg SP-kamerlid Mahir Alkaya. D66 en de ChristenUnie vroegen om opheldering en enige consistentie bij de liberalen, al willen zij ook mogelijk ‘schrijnende‘ situaties voorkomen.

De VVD wil “zeker geen spaak in de wielen” steken, benadrukte Idsinga. Maar hij wil ook geen nieuwe belasting invoeren die niet werkt. “We moeten nu het beest in de ogen kijken”, stelde hij.

Alle partijen zien veel beren op de weg

Het voorstel om een vermogensaanwasbelasting in te voeren heeft wel de steun van D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks en PvdA, maar alle partijen zien ook nog veel beren op de weg. De linkse partijen willen liefst tegelijkertijd realiseren dat de meest vermogenden meer belasting gaan betalen dan minder vermogenden. Maar die discussie wordt op verzoek van staatssecretaris Van Rij pas in het najaar gevoerd, omdat in augustus nog een onderzoeksrapport uitkomt naar de toegenomen vermogensongelijkheid in Nederland.

Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat ook de inflatie wordt meegenomen voor het vaststellen van de belasting. Hij vreest dat burgers bij een jarenlang hoge inflatie dit nieuwe systeem ook niet rechtvaardig gaan vinden, zodat er weer nieuwe rechtszaken volgen. Staatssecretaris Van Rij van financiën zegde toe alle beren te gaan onderzoeken, en te bekijken of de rijken straks toch iets meer belasting kunnen gaan betalen.

Spaartax naar prullenbak

De regering moet de spaartax vervangen, omdat die in december vorig jaar door de Hoge Raad naar de prullenbak is verwezen. Sindsdien wordt er geen belasting meer over vermogen in box 3 geheven, en zoekt het kabinet naar alternatieven. In de tussenliggende jaren wil het kabinet de spaarders vrijstellen van belasting.

Volgens Van Rij geeft het kabinet de voorkeur aan een vermogensaanwasbelasting, juist omdat die voor ‘99,6 procent’ van de belastingbetalers de beste keuze bleek. De bewindsman denkt nog steeds dat het nieuwe systeem voor box 3 in 2025 kan ingaan. Een meerderheid van de Kamerleden heeft daar echter een hard hoofd in, ook vanwege de grote problemen bij de Belastingdienst.

