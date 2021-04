VVD-kopstuk Johan Remkes vanaf maandag waarnemend commissaris van de Koning in Limburg

VVD-kopstuk Johan Remkes (69) wordt vanaf maandag de waarnemend commissaris van de Koning in Limburg. Dat heeft demissionair minister Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken) vrijdag bevestigd na een bezoek aan de provincie. Remkes, eerder onder meer minister van binnenlandse zaken en vicepremier, zal vermoedelijk ongeveer zes maanden aanblijven als gouverneur – zoals de commissaris in Limburg genoemd wordt. In die tijd wordt gezocht naar een permanente vervanger voor CDA’er Theo Bovens, die vorige week zijn vertrek aankondigde.

Remkes’ eerste taak zal zijn om toe te zien op de vorming van een nieuw provinciebestuur. Want naast gouverneur Bovens trad vorige week ook het gehele college van Gedeputeerde Staten af. Dat heeft alles te maken met een integriteitsschandaal rondom landschapsbeheerder IKL. Via NRC Handelsblad kwam kwam eind maart naar buiten dat directeur en oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen via die organisatie tonnen aan subsidiegeld heeft doorgesluisd naar zijn eigen bv’s.

Eerder stelde Remkes als commissaris van de Koning orde op zaken in Noord-Holland, waar gedeputeerde Ton Hooijmaijers in opspraak was geraakt vanwege belangenverstrengeling.

Verhit debat

Hoewel CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus al eerder opstapten om politieke verantwoordelijkheid te nemen voor het schandaal, bleek vorige week tijdens een verhit debat in de Provinciale Staten dat ook het vertrouwen in de rest van het provinciebestuur én in de commissaris van de Koning was verdwenen. De PVV diende een motie van wantrouwen in tegen de Gedeputeerde Staten van Limburg, maar nog voordat die motie was aangenomen, maakten ze zelf bekend te zullen opstappen. Ook Bovens diende op aandringen van de PVV zijn ontslag in. Aanvankelijk zei hij bereid te zijn aan te blijven tot een nieuwe gouverneur kon worden benoemd, maar deze week kwam hij daar toch op terug.

Met Remkes haalt Limburg een schat aan bestuurlijke ervaring naar de provincie. Ruim 45 jaar was de van oorsprong Groningse liberaal actief in de lokale, regionale en landelijke politiek, toen hij in 2018 formeel afscheid nam. Toch was hij ook de laatste jaren bereid bij te springen wanneer een beroep om hem werd gedaan. Zo was hij tot vorig jaar zomer voorzitter van de commissie die het kabinet adviseerde over het stikstofdossier, en nam hij tussen oktober 2019 en juli 2020 de taken waar van de burgemeester van Den Haag.

