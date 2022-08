VVD-Kamerlid stapt op vanwege ‘ijskoud’ asielakkoord

Onverwachts stapt een VVD-Tweede Kamerlid op. Daan de Neef is verbolgen over het asielakkoord dat zijn partij vorige week sloot. In een verklaring laat hij weten dat hij had ‘gerekend op medemenselijkheid na een week waarin een baby van drie maanden stierf in Ter Apel en waarin Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie'. Volgens De Neef ‘bleef de compassie uit’, in ruil voor een ‘ijskoude aanpak'.

Hij geeft zijn zetel in de Tweede Kamer terug aan de partij en zegt ook het VVD-lidmaatschap op: “De VVD is simpelweg mijn partij niet neer.” De Neef was eerder raadslid in Breda. Daarna werd hij speechschrijver voor verschillende ministers én voor Mark Rutte in zijn hoedanigheid als leider van de VVD.

Klap voor de partij

Hoewel De Neef een relatief onbekend Kamerlid is, mag zijn vertrek gerust een klap voor de partij worden genoemd. Het asielakkoord van de coalitie heeft voor rumoer gezorgd binnen diverse achterbannen, óók bij de VVD. Daar vindt een deel van de leden dat de partij juist te soepel blijft voor asielzoekers die naar Nederland komen. Dinsdagavond werd bij een partijbijeenkomst in Driebergen herhaaldelijk gepleit voor een totale asielstop.

Dat is juridisch onmogelijk, VVD-staatssecretaris Eric van der Burg voelt er mede daarom ook niets voor. Binnen de ChristenUnie en CDA roeren leden zich juist omdat het akkoord te streng zou zijn. De coalitie heeft onder andere afgesproken dat het recht dat vluchtelingen hebben om gezinsleden over te laten komen, wordt opgeschort.

De Neef bezet de linkerflank van de VVD en ageert ook tegen het in zijn ogen inhumane akkoord: “Ik kan en wil dit niet verdedigen. En dat ga ik ook niet doen.”

