VVD herschrijft verkiezingsprogramma na kritiek van leden op passages over de rechtsstaat

Bij de presentatie in november klinkt het dat de liberale regeringspartij naar links is opgeschoven. Dat geldt alleen de economie: de partij wil de ‘rafelranden van het kapitalisme’ bijschaven. Op het gebied van recht, veiligheid en migratie helt de VVD juist richting populistische partijen, die de VVD op de rechterflank beconcurreren. Zo ademt het verkiezingsprogramma wantrouwen tegen rechters die “rechtstreeks en vergaand ingrijpen in democratisch genomen besluiten”. Ook internationale gerechtshoven bezondigen zich hieraan, aldus de liberale programmaschrijvers.

Deze passages gingen veel leden te ver. In afzonderlijke sessies bogen groepjes VVD’ers zich afgelopen week over de thema’s. Ze stemmen zaterdag over de meest controversiële onderwerpen op de Algemene Ledenvergadering. Hoeveel dat zijn is nog niet bekend. De partij bevestigt dat fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en zijn programmateam de paragraaf over de rechtsstaat vrijdag herschrijven.

Fundamenten van de rechtsstaat

Een van de gewraakte voorstellen is dat uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gecorrigeerd mogen worden door de lidstaten van de Raad van Europa, als die uitspraken ‘indruisen tegen hun bedoeling’. Daarmee schendt de VVD in principe de scheiding van machten en de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Die behoren tot de fundamenten van een rechtsstaat. Opmerkelijk is dat Nederland binnen de EU zeer kritisch is op landen als Hongarije en Polen, waar schendingen van de rechtsstaat aan de orde van de dag zijn.

De VVD wil ook de toetsing van Nederlandse wetgeving aan internationale verdragen beperken. De partij vindt bijvoorbeeld dat de rechter in het Urgenda-arrest de politiek heeft gedwongen andere keuzes te maken. Die baanbrekende zaak uit 2015 ging over het versnellen van het klimaatbeleid. De rechter toetste daarbij aan een Europees mensenrecht. De Nederlandse Grondwet verbiedt een toetsing van wetten aan de eigen Grondwet. Volgens de VVD zouden stichtingen als Urgenda ook minder makkelijk toegang moeten krijgen tot de rechter.

Volgens kritisch VVD-lid Erik Verweij, die de sessie over de rechtsstaat bijwoonde, is er vooral verschil van mening onder de leden over het soort probleem waarvoor de voorstellen een oplossing vormen. Hij vindt zelf niet dat rechters hun boekje te buiten gaan. Wel is hij voorstander van het invoeren van een constitutionele toetsing. Die zou volgens hem ‘acceptatie van rechterlijke besluiten vergroten’. Mede door toedoen van politieke partijen als Forum voor Democratie is het wantrouwen tegenover de rechterlijke macht op de agenda gezet.

Nederlands recht sterk vervlochten met internationaal recht

De VVD is niet de enige die toetsing aan de Grondwet wil invoeren. Dat zou beschermen tegen machtsmisbruik door de overheid; tegenstanders vinden dat het parlement die taak ook prima kan uitvoeren. Meerdere partijen, zoals D66, hebben dat in hun verkiezingsprogramma staan. Het is een al oud idee, waarvoor oud-Kamerlid Femke Halsema begin deze eeuw een grondwetswijziging voorstelde. Die haalde het overigens mede dankzij de VVD uiteindelijk niet.

Veel juristen menen dat zo’n toetsing aan de Grondwet in de praktijk weinig verschil zal maken, omdat het Nederlandse recht sterk is vervlochten met het internationale recht. Daarin zijn veel grondrechten van burgers vastgelegd, meestal uitgebreider en concreter dan in de Nederlandse Grondwet.

